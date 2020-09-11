 

В Следственном комитете будут расследовать фальсификации истории

11.09.2020, 5:30, Новости дня

В Следственном комитете России создадут подразделение по расследованию фальсификации истории. Об этом объявил глава ведомства Александр Бастрыкин на церемонии посвященной Дню памяти жертв фашизма, сообщает пресс-служба СК.

Работа нового подразделения будет связана с выявлением виновных в преступлениях, совершённых во время Второй мировой войны, а также с предотвращением искажения истории. Бастрыкин заявил, что таким образом будет реализовываться принцип неотвратимости наказания. Подразделение войдёт в управление по расследованию преступлений прошлых лет

По словам Бастрыкина, на Нюрнбергском процессе были осуждены не все преступники, и многие нацисты смогли скрыться. Глава ведомства заявил, что их действиям нужно дать правовую оценку. Также Бастрыкин упомянул о якобы фальсификации истории со стороны других государств. «Мы видим, какую неприемлемую для России позицию занимают отдельные западные страны, оценивая итоги Второй мировой войны,» – заявил глава Следственного комитета.

Ранее президент России Владимир Путин назвал «современными коллаборационистами» людей, которые, как он выразился, «соглашаются с инициаторами переписи истории». Такое мнение он высказал во время всероссийского открытого урока «Помнить – значит знать», посвященного 75-летию Победы.

Путин высказал мнение, что тема победы в войне актуальна до сих пор, поскольку в мире есть люди, считающие себя победителями в холодной войне, которые хотят «поменять порядок, возникший после Второй мировой войны», а для того, чтобы создать для этого условия, эти люди хотят «немножко переделать, переписать то, что было в истории на самом деле». Тех, кто им помогает, президент и призвал считать «коллаборационистами». Каких-то конкретных имён или примеров «переписывания истории» он не назвал. Путин неоднократно говорил о попытках других стран или зарубежных политиков «переписать историю». В недавно принятых по инициативе президента поправках к Конституции России говорится, что государство должно защищать «историческую правду».



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