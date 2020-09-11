France 24 – особый путь Швеции не уберёг экономику от влияния пандемии

11.09.2020, 5:14, Новости дня

Несмотря на то что Швеция так и не ввела режим самоизоляции, и на протяжении всей пандемии коронавируса торговые центры и рынки оставались открыты, экономика страны всё же пострадала, пишет France 24. Тем не менее, как отмечает телеканал, экономические последствия пандемии Швеция на себе ощущает не так сильно, как другие страны Европы.

Мы продолжаем. В то время как европейские государства, включая Францию, борются с ростом количества случаев заболевания COVID-19, сегодня мы на France 24 взглянем на то, как обстоят дела в Швеции. Подход этой скандинавской страны к коронавирусу оказался спорным. Швеция так и не ввела режим изоляции, хотя сами шведы и с уважением отнеслись к совету своего правительства следовать правилам социального дистанцирования.

Наши репортёры Кэтрин Норрис-Трент и Джеймс Андре побывали в Стокгольме, чтобы узнать, какое влияние шведский подход оказал на экономику страны. Вот их репортаж.

КЭТРИН НОРРИС-ТРЕНТ, репортёр France 24: Мы находимся на одном из главных стокгольмских рынков. Выглядит он почти также, как и до начала пандемии коронавируса. Я не вижу, чтобы кто-то носил на лице маску; у прилавков нет ни барьеров, ни предупредительных знаков. Шведские власти решили, что жизнь должна идти своим чередом — насколько это возможно. Значительная часть местных поддерживает такую политику.

ЖИТЕЛЬ СТОКГОЛЬМА: Думаю, что здесь каждый берёт на себя долю ответственности, и такой подход работает неплохо. Я бы сказал, что лучше, чтобы решало не правительство, а каждый сам за себя.

ЖИТЕЛЬНИЦА СТОКГОЛЬМА: Они также занимаются вопросами психического здоровья. Людям необходимо продолжать двигаться, иначе мы окажемся в ужасной ситуации. Если у людей нет надежды, они в каком-то смысле сходят с ума.

КЭТРИН НОРРИС-ТРЕНТ: Носить маски необязательно даже в помещениях. Швеция так и не ввела карантин. Правительство советует соблюдать социальное дистанцирование и работать из дома, если это возможно. Однако в разгар пандемии число людей, покидавших свои дома, значительно сократилось.



На протяжении всего этого времени торговые центры и рынки, такие как этот, оставались открыты, но предприятия всё же серьёзно пострадали.

ПРОДАВЕЦ: Бизнес сократился почти на 90% по всему рынку. Так что это было непростое время.



ВТОРОЙ ПРОДАВЕЦ: С марта я работаю каждый день без зарплаты.

ТРЕТИЙ ПРОДАВЕЦ: Мой начальник мог нас уволить, но он всё же пытается сохранить рабочие места. Мы очень этому рады. Небольшое сокращение зарплаты всё же лучше, чем потеря работы.

КЭТРИН НОРРИС-ТРЕНТ: Экономика Швеции пострадала не так сильно по сравнению с экономиками других стран Европы из-за коронавируса. Но можете не сомневаться, страна ощущает на себе последствия пандемии. В период с апреля по июнь шведская экономика упала на 8,6%, что стало самым крупным падением за последние 40 лет.

Дата выхода в эфир 10 сентября 2020 года.