Появилась версия о яде, убившем российского генерала в Сирии

11.09.2020, 4:32, Новости дня

Российских военных – генерала Вячеслава Гладких и его переводчика-курсанта Михаила Мильшина – в Сирии могли убить с помощью взрывчатки, обработанной ядом, выразил мнение военный корреспондент, основатель проекта WarGonzo Семен Пегов.

«Это лишь одна из версий, с помощью которой врачи попытались объяснить тот факт, что организм сержанта-переводчика просто перестал в какой-то момент реагировать на лечение и на какие-либо препараты. Версии могут быть разные. Но какие-либо отравляющие вещества во взрывчатке – для Сирии это не редкость», – передает «Царьград» его слова.

Пегов также отметил, что сам наблюдал под Дамаском в 2013-м году солдат, которые «пострадали от взрывов боеприпасов, начиненных фосфором».

«Они получили ожоги, отравления и так далее. И это было тяжелое лечение. Боевики кустарным образом собирают эти самодельные взрывные устройства, СВУ, и что они могут туда добавлять? Да какие угодно ингредиенты, в том числе тот же фосфор», – добавил он.

Кроме того, автор проекта подчеркнул, что от яда страдали не только русские, но и солдаты Сирийской арабской армии. По его словам, на данный момент по факту гибели генерала и сержанта-переводчика, у последнего осталась 10-месячная дочка, проводится проверка.

«Могло отравление организма произойти на фоне тяжелых металлов, осколков, которые попали в тело. В общем, несколько версий отрабатывается. Версия о яде, естественно, не является сейчас на 100% подтвержденной и доказанной. Но это одно из предположений, о котором я посчитал нужным сообщить», – сказал Пегов.

Мильшин получил ранение 18 августа при взрыве в Сирии, в результате которого погиб генерал-майор Вячеслав Гладких, сообщали СМИ. Тогда ранения также получили три других военнослужащих. Мильшин был похоронен на Новогражданском кладбище в Рязани 9 сентября.