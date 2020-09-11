Тихановская одобрила планы ЕС по введению санкций против Белоруссии

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11.09.2020, 4:29, Новости дня

Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская заявила, что приветствует планы Евросоюза по введению санкций в отношении республики.

«Мы, конечно, приветствуем санкции», – приводит слова Тихановской РИА «Новости».

«Это прерогатива каждой страны – вводить их или нет», – добавила экс-кандидат в президенты Белоруссии.

Накануне Кипр заблокировал санкции ЕС против Белоруссии. Немецкий политолог Александр Рар в комментарии газете ВЗГЛЯД назвал поведение Кипра ударом для ЕС.

Напомним, во вторник экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская в ходе выступления в ПАСЕ призвала ввести индивидуальные санкции против властей Белоруссии. В тот же день Евросоюз пригрозил Белоруссии санкциями.

В конце августа ЕС объявил о подготовке санкционного списка по Белоруссии. При этом в ЕС решили не включать в список президента Белоруссии Александра Лукашенко.

Напомним, по данным ЦИК, Александр Лукашенко на президентских выборах получил 80,08% голосов избирателей, Светлану Тихановскую поддержали 10,09% пришедших на участки. Сама Тихановская назвала себя победителем на выборах и подала жалобу в Центризбирком о нарушениях во время избирательной кампании.

Штаб экс-кандидата в президенты Белоруссии Тихановской заявил о непризнании официальных итогов выборов, а она сама сообщила о создании в республике Координационного совета для обеспечения передачи власти. Координационный совет белорусской оппозиции призвал власти республики немедленно начать переговоры.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Координационный совет оппозиции является попыткой захвата власти в республике со всеми вытекающими последствиями. Он назвал оппозицию «черной сотней», напомнив, что создание альтернативных органов с целью захвата власти карается законом.



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