 

Мнение: Путин и Лавров извинились за Захарову

11.09.2020, 3:44, Разное

По следам недавнего скандала с "протокольной фотографией" https://colonelcassad.livejournal.com/6149621.html.
Президент Сербии Вучич заявил, что за эту историю ему принесли извинения на самом высоком уровне.

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что президент России Владимир Путин и глава МИДа Сергей Лавров извинились перед ним за пост официального представителя министерства Марии Захаровой, которым она прокомментировала визит сербской делегации в Белый дом. Об этом Вучич рассказал телеканалу RTS.
«Путин, как и министр иностранных дел России Сергей Лавров, никогда ни за что передо мной не извинялся. А из-за этого это сделали оба. При том, что я сам даже не упомянул об этом (об инциденте с постом Захаровой. — РБК)», — сказал Вучич.
Об этом президент Сербии сообщил после телефонного разговора с Путиным. Он отметил, что инцидент с постом Захаровой для него несущественный, поскольку в Сербии есть депутаты, которые «несут чушь» о России и при этом не извиняются. Реакция же российских властей, по словам Вучича, показала, насколько страна уважает Сербию и его лично.

https://www.rbc.ru/politics/10/09/2020/5f5a7c2a9a7947a647f52c36?from=from_main_2 (в Кремле также подтвердили, что извинения были принесены)

Лишнее напоминание о том, что гос.чиновникам стоит помнить, что грань между личным мнением и государственной позицией, весьма тонка.
Ну а искомая фотография "на ковре у Трампа" все равно останется предметом для шуток и мемов, и не только у нас в стране.

Источник: Colonel Cassad



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