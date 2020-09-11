«Что ни делает дурак, все он делает не так»

11.09.2020, 3:10, Разное

Белорусы очень точно оценили тактику Лукашенко. Противостояние народа и власти ожесточается.

Как пройдет и чем завершится ближайший протестный марш в Беларуси, предсказать очень трудно. С каждой неделей белорусские власти действуют все жестче. Но и демонстранты начали терять терпение. Как это выглядит изнутри, специальный корреспондент «Новой» увидела сначала в автозаке, а потом в милицейском протоколе.

Камера

Первым делом, еще на входе в автозак, у меня забрали телефон. Один омоновец больно тащил за плечо, другой орал прямо в ухо, чтобы я сдала средства связи. Я послушно вытащила аппарат из кармана.

Приличия ради, я поборолась со здоровенным ментом в черной маске за сумку, в которой не было ничего, кроме прав и паспорта. Уступила с горьким вздохом — и победитель втолкнул меня в утробу автозака.

Я не знала, что в белорусских автозаках бывают отдельные камеры. Знала только, что людей швыряли вповалку на пол машины, чтобы по пути удобнее было избивать. «Это вам повезло, — объяснит мне потом «сокамерник» уже в милиции. — На пол бросают и бьют в омоновских, а вы попали в милицейский. Он ведь белый был?»

Цвет машины я не успела рассмотреть, а камера внутри была серая. С серой скамейкой и серой дверью. Наверху — круглая дыра, прикрытая створкой.

Камера была похожа на пенал, площадь примерно полметра на полметра. Мужчина средней комплекции чувствовал бы себя там неважно. А я сложилась, удобно пристроив ноги на какую-то перекладину на дверце.

Общество «Динамо»

Ехали мы больше часа, я успела поспать. И вот мотор замолчал, дверца камеры резко открылась, я выпала на омоновца.

Еще один человек в маске толкнул меня между лопаток: «Пошла!». И дотолкал до спортзала с эмблемами «Динамо» на стене.

Я вспомнила, что ровно два года назад «Зенит» раскатал это самое «Динамо» минское со счетом 8:1.

Ни один футбольный клуб я не вспоминала с такой нежностью. Потом я узнаю, что это спортзал Первомайского РУВД Минска: «У нас в каждом РУВД есть свой спортзал», — гордо сообщит мне милиционер по пути на допрос.

Силовики без опознавательных знаков в Минске. Фото: Ирина Тумакова / «Новая»

В спортзале вдоль фанерной скамейки, приделанной к стене и выкрашенной в синий цвет, переминались с ноги на ногу люди. На другой стороне, на такой же скамейке, сидели три милиционера с погонами старших лейтенантов. Они нас охраняли.

Я села. Успела насчитать задержанных 46 человек, когда один из тех, на скамейке напротив, гаркнул, что все должны стоять лицом к стене и головами не вертеть. Ко мне подошла завитая девица, похожая на продавщицу советской галантереи. Обыскала. Потребовала сдать украшения, часы, ремень и шнурки из кроссовок. Сложила мое имущество в хлипкий коричневый мешок для мусора, туда же сунула мои телефоны и сумку и завязала края узелком. И приказала мне поставить мешок перед собой. Такие же стояли перед каждым задержанным.

Мешок надо будет носить с собой на допрос, на фотографирование, на беседу с миграционной службой.

При первой возможности я проверчу в мешке дырку, вытащу айфон, попрошусь в туалет, отправлю шефу донесение, о том где я и что со мной.

По пути на следующий допрос я суну айфон обратно в дырявый мешок.

Теперь я могла рассмотреть подельников. На скамейке сидели с десяток щуплых «ботанов» в очках. Примерно столько же таких же без очков. Экономист в белых носках (что экономист — это он мне потом расскажет). Хипповатый юноша с жидким хвостом, перехваченным резинкой (со спины я приняла его за девушку). Четверо подростков (их вскоре отпустят). Три женщины (включая меня). Несколько немолодых дядечек с усталыми лицами. Несколько на вид работяг (один действительно окажется рабочим государственного завода, еще один — автоэлектриком). Тренер по легкой атлетике на пенсии. Блогер, у которого изъяли камеру и стедикам. И сухощавый бомжеватый мужичок — единственный, кто на нашей скамейке громко матерился. Позже я узнаю, что

Миша приехал в Беларусь из Волгограда, не поверите, на заработки. И ему вообще до лампочки Лукашенко и «вся эта революция»,

из-за них его теперь выдворят обратно в Волгоград, где «совсем жрать нечего и даже автобусы не ходят, а тут хотя бы порядок и не [обманывают]».

«Мы не знали друг друга до этого лета»

Такой рисунок несла в колонне 6 сентября рыжеволосая девушка с косичками в бело-красных лентах. На митинге в то воскресенье было никак не меньше двухсот тысяч человек. А то и все триста тысяч. Задерживали, надо так понимать, самых отпетых. Самых опасных врагов режима, самых злостных бойцов с милицией. А кого еще задерживать? И мне бы удивиться, что в спортзале РУВД собрали такую жалкую публику. Но я не удивилась. Потому что видела, как их ловил ОМОН.

Власти Беларуси мучительно ищут способ справиться как-то с тем, на что сами толкнули жителей 9 августа. Каждая новая попытка выглядит все более безумной. Самую меткую и емкую оценку этому я услышала возле Красного костела на площади Независимости, где две женщины обсуждали знаменитую «прослушку» Лукашенко:

«Что ни делает дурак, все он делает не так»,

— процитировала известный детский стишок та, что постарше.

Одним из символов фантастического идиотизма, который демонстрируют защитники белорусского президента в борьбе с народом, стала история жилого комплекса «Каскад» на северо-западе Минска.

Началось с того, что несколько жильцов 25-этажных новостроек вывесили бело-красные флаги. Кто-то эти флаги сорвал. Тут же в окнах появились бело-красные полотнища.

— И тогда к нам повадились «альпинисты», — рассказывала мне во дворе женщина. — Мы вывешиваем флаги — они забираются и срезают. Мы вывешиваем — они срезают. Вон там, в углу, видите? Сдирали флаг — и поломали карниз.

Тогда жители верхних этажей «свечек», стоящих друг против друга, договорились и протянули через двор тросы с флагами. Из окна в окно и так, чтобы альпинисту не залезть.

В субботу, 5 сентября, во двор «Каскада» приехала пожарная машина со стрелой, способной дотянуться до 25 этажа. Сопровождали пожарных люди в камуфляже и масках в несметном количестве. Спецоперация длилась больше двух часов. Сколько денег в нее вгрохали, и гадать не будем.

Жильцы высыпали во двор и попробовали пришельцев прогнать. Высокий вежливый товарищ с балаклавой вместо лица объяснил: флаги уродуют облик города, они искажают архитектурный замысел.

— Я — добропорядочный гражданин, — выдал он в ответ на просьбу представиться.

— А мы тогда кто? — закричала девушка в розовом. — У нас выборы украли, теперь флаги крадут!

— Вы такие наивные, вами так легко управлять,

— посочувствовал ей сверху вниз «зеленый». — У вас, я смотрю, мозги уже промыты…

— А вам их надо промыть, а то у вас там мусор один! — не растерялась девушка.

Люди кричали «Позор!». Под этот аккомпанемент пожарная машина перепахала газон, любовно выращенный жильцами, и потянула свою стрелу к флагам. Трое пожарных добрались до троса и его перерезали. Он полетел вниз, но так, что вереница флагов вытянулась вдоль всей стены дома. Жильцы ликовали. Стрела потянулась к другому тросу — с самым большим и красивым полотнищем. Через несколько минут оно летело вниз — и тут в каком-то окне его поймали и втянули в квартиру.

— Пускай снимают, мы еще больше повесим, — хохотнул рядом со мной молодой парень.

И ведь не просто повесили:

по примеру «Каскада» поступают теперь минчане и в других дворах.

Еще одна история развивалась на площади у метро «Пушкинской». Там горожане устроили мемориал в память об Александре Тарайковском, убитом 10 августа омоновцами, и о других погибших. Там всегда стоят живые цветы. А на плитах рядом — надпись крупными белыми буквами: «Не забудем».

И вот эти буквы коммунальные службы повадились засыпать солью. Люди дружно сметали соль. Власти ставили милицейскую охрану. Весь Минск хохотал над тем, как милиция охраняет кучку соли. На пару дней мемориал оставили в покое, но в воскресенье, 6 сентября, надпись просто закрасили. Я не удивлюсь, если белорусы уже все восстановили.

Фото: Ирина Тумакова / «Новая»

Вполне понятно, что к пятой неделе противостояния одна сторона начала терять терпение, другая — просто звереть. Жесткие и при этом совершенно безумные «хапуны» участились. Только в Минске и только на отрезке проспекта Победителей между резиденцией Лукашенко и Комсомольским озером за 10 минут в минувшее воскресенье похватали около двухсот человек. Хотя здесь важно не количество, а качество «хапунов»: это было не столько жестко, сколько трусливо, жалко и подло.

Воскресенье

Утром 6 сентября в телеграм-каналах, ориентированных на протест, появилось сообщение: если перекроют площадь Независимости, идем так-то и так-то.

К полудню площадь действительно была оцеплена на дальних подступах. Но к часу дня перекрыт оказался уже весь центр Минска. Не работали станции метро. На улицах стояла милиция. Только на одной Саперной улице, ведущей к резиденции Лукашенко, я насчитала 30 автозаков, водометов и серых бронемашин — таких, которые несут перед собой щиты, чтобы перекрывать дорогу и теснить людей.

Силовики у Красного костела. Фото: Ирина Тумакова / «Новая»

К двум часам в разных районах Минска демонстранты, собравшиеся в колонны с флагами, обнаружили, что не могут пройти к центру, потому что перекрыто все. В половине третьего в Минске вырубили интернет. Чуть ли не у каждого дома дежурили «тихари» — люди в штатском и в масках. Это просто немыслимо, сколько таких, оказывается, есть у Лукашенко.

— Мы самоорганизовались и выдвинулись от своих домов по Кальварийской улице в сторону стелы, — рассказывал мне гражданин в колонне, которая как-то вдруг вынырнула у меня перед носом. — И вдруг нас обогнали автозаки, из них попрыгали омоновцы и попытались повязать тех, кто от общей массы отстал. Пробираться к проспекту Победителей пришлось дворами. Теперь мы идем на Немигу, чтобы соединиться с основной колонной.

Фото: Ирина Тумакова / «Новая»

Основная колонна сама вышла навстречу по проспекту. У мемориала Победы на тротуаре стоял пожилой военный в погонах полковника, фронтовик — весь в орденах. Наверное, в таких президент Лукашенко видел свою опору. Но ветеран размахивал букетом белых цветов, перевязанным красной ленточкой.

«Виктор Сергеевич Давыдов, — представился полковник. — Пришел поддержать свободу».

На власть люди уже были очень злы. Если раньше над Лукашенко хохотали и издевались, то теперь появились откровенно злые кричалки типа: «Чтоб ты сдох!». На удивление дружные. Оскорбления, которые сыпались в адрес милиции, я не буду цитировать. Самое мягкое — это «слабовики». Так им теперь кричали белорусские женщины.

Фото: Ирина Тумакова / «Новая»

Но встретили эту колону «слабовики» у дворца Лукашенко неслабо. Проспект перегородили две бронемашины с серыми щитами. На этих щитах люди немедленно начали клеить свои плакаты и писать лозунги. Получилось что-то вроде «берлинской стены». По ту сторону стены дежурили вооруженные бойцы в касках. Вправо от нее тянулись мотки колючей проволоки, за ними — «космонавты» со щитами и дубинками, за теми метрах в двадцати — еще такой же строй. И две цепи военных в бронежилетах и касках стояли наготове за оградой резиденции. Дворец Лукашенко явно готовили к отражению штурма.

Плакат на заграждениях у Дворца независимости. Фото: Ирина Тумакова / «Новая»

С двух сторон для воздействия на нервы демонстрантам врубили милицейские сирены. Они выли, не умолкая, и на психику вооруженных людей наверняка тоже действовали. В пятом часу еще и дождь зарядил. Демонстранты продолжали зубоскалить, у них в руках были остроумные плакаты, мне понравилась кричалка:

«Лукашенко, выпей чаю, Путин угощает».

Дождь лил, сирена выла, время шло.

— А дальше-то что? — вдруг услышала я рядом.

Немолодой гражданин держал зонтик над спутницей, с ней он и разговаривал. Но этот вопрос просто висел в воздухе, он выливался сверху вместе с дождем. Ну, мы пришли сюда. Четвертое воскресенье подряд. Через неделю тоже придем. И потом еще можем. А дальше-то что?

Две недели назад какие-то люди, называвшие себя Координационным советом, изображали, будто что-то и впрямь координируют: Павел Латушко провозглашал какую-то программу, и многие верили. Лукашенко, во всяком случае тогда, напугали так, что он забыл вставить рожок в автомат, выпадая из вертолета. Неделю назад приходила Мария Колесникова, требовала переговоров, из дворца тоже кто-то показывался и выговаривал какие-то слова. А теперь что?

Хапун

Колонна начала редеть. Народу на проспекте оставалось немного. Тут-то и стало ясно, как видит «дальше» противная сторона. Бойцы на заднем плане выстроились «свиньей» и пошли на демонстрантов. Люди отшатнулись.

Из просвета в «берлинской стене» высунулись тихари в масках — 14 штук, я сосчитала. Им удалось схватить какого-то щуплого зеваку, стоявшего рядом. Тот упал на асфальт, четверо вооруженных бойцов его скрутили и утянули за щиты.

ПРОДОЛЖЕНИЕ