 

США ввели санкции против троих россиян и украинского депутата

11.09.2020, 3:08, Новости дня

Соединенные Штаты ввели санкции против трех российских граждан и одного украинского депутата за предполагаемые кибератаки и якобы имевшее место вмешательство в американские выборы.

В санкционный список внесли россиян Антона Андреева, Дарью Асланову, Артема Лифшица, передает ТАСС со ссылкой на минфин США.

Также в список попал внефракционный депутат украинского парламента Андрей Деркач, ранее публиковавший скандальные записи разговоров, на которых зафиксированы голоса, похожие на голоса бывшего вице-президента США Джо Байдена и экс-президента Украины Петра Порошенко.

Кроме того, несколько сенаторов-демократов Конгресса США разработали проект закона, обязывающий США ввести санкции против РФ в связи с «готовностью» Москвы «платить боевикам в Афганистане» за убийство американских военных.

В июне издание The New York Times выступило с утверждением, что Москва, по мнению разведки США, якобы «предлагала боевикам деньги за убийства военных из сил коалиции в Афганистане». В МИД РФ статью NYT назвали «вбросом американской разведки».

Президент США Дональд Трамп заявил, что растиражированная американскими СМИ история была выдумана, чтобы навредить лично ему и Республиканской партии. В Пентагоне заявили, что у них нет доказательств информации о якобы сговоре России с боевиками с целью убийства американских военных в Афганистане.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала о скандале с «пленками Деркача» – записями телефонных бесед, которые, как утверждается, вел Петр Порошенко в бытность свою президентом.



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