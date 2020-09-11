Сильный взрыв прогремел в окрестностях иорданского города Аз-Зарка

11.09.2020, 3:08, Новости дня

Сильный взрыв произошел в окрестностях иорданского города Аз-Зарка, в результате погибли два человека, еще три получили ранения, сообщил телеканал Sky News Arabia.

На месте взрыва, произошедшего, по данным телеканала, в нежилом районе, вспыхнул сильный пожар. По имеющимся у телеканала данным, есть вероятность того, что взрыв произошел на складе боеприпасов вооруженных сил Иордании, передает РИА «Новости».

Информацию о взрыве на складе с боеприпасами близ иорданского города Аз-Зарка подтвердил телеканал Al Arabiya.

По данным источникам телеканала Sky News Arabia, причиной взрыва стала высокая температура, установившаяся в эти дни в королевстве.

Напомним, в январе Иордания заявила о возрождении запрещенной в РФ террористической группировки «Исламское государство» (ИГ) на западе Ирака.