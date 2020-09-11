 

Для борьбы с парниковым эффектом необходим переход к растительной пище

11.09.2020, 2:50, Новости дня

Во время нового исследования обнаружилось, что существенно сократить количество углекислого газа в атмосфере можно благодаря замене мясной и молочной продукции на пищу растительного происхождения.

Специалисты из университета Нью-Йорка указывают на необходимость перемен в пищевых привычках людей для борьбы с климатическими изменениями. По словам исследователей, необходимо освободить земельные участки, на которых разводится скот, чтобы выращивать на этом месте растительные продукты.

Как утверждают ученые, такой шаг благотворно повлияет на экосистемы, которые пострадали в результате сельскохозяйственной деятельности.



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