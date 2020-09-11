Иммунную систему кораллов разрушило загрязнение воды

11.09.2020, 2:50, Новости дня

Биологи выяснили, что высокие уровни загрязняющих веществ, которые попадают в сточные воды, делают кораллы более восприимчивыми к инфекциям.

Целью нового исследования ученых было изучение того, как загрязнение окружающей среды влияет на работу иммунной системы кораллов и их естественное заживление. Во время предыдущих исследований было обнаружено, что загрязняющие морские воды вещества разрушают прибрежные экосистемы.

Также специалистами была установлена связь между бактериальными инфекциями и распространением болезней в рифах, а также между – загрязнением окружающей среды и высокими темпами обесцвечивания кораллов. Результаты нового исследования показали, что в загрязненной воде у кораллов были более низкие уровни главных иммунных белков. Также было выяснено, что на иммунитет кораллов сильное влияние оказывают загрязнители в их среде обитания.