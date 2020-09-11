Приостановка испытаний вакцины AstraZeneca встревожила ВОЗ

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11.09.2020, 2:48, Новости дня

Приостановка испытаний вакцины от COVID-19, разработанной Оксфордским университетом совместно с британско-шведской фармацевтической компанией AstraZeneca, является тревожным сигналом, сообщил главный научный сотрудник Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Сумья Сваминатан.

«Приостановка вызывает тревогу, однако не стоит опускать руки. Надеемся, что испытания вакцины смогут продолжиться», – передает его слова ТАСС.

Ранее портал Stat News сообщил, что клинические испытания вакцины компании AstraZeneca от коронавируса приостановлены из-за возможного ухудшения здоровья у одного из участников из Великобритании. Препарат рассматривался как одна из наиболее перспективных вакцин против коронавирусной инфекции.

Между тем, глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что в настоящее время разрабатывается около 180 вакцин от коронавируса

«Сейчас разрабатываются около 180 вакцин, и около 35 из них проходят испытания на людях. (…) Никогда в истории не было столь быстрых исследований в отношении какой-либо болезни», – сказал он.

Напомним, 11 августа президент Владимир Путин объявил о регистрации в РФ первой вакцины от коронавируса. Она получила название «Спутник V» по аналогии с запуском первого искусственного спутника Земли в 1957 году.

Как следует из данных государственного реестра лекарственных средств Минздрава, российская вакцина поступит в гражданский оборот 1 января 2021 года. Как позднее сообщили в РФПИ, получены заявки на приобретение 1 млрд доз вакцины от коронавируса более чем из 20 стран мира.



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