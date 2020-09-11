Поддержка Кореновского района Краснодарского края вырастет до 1,8 млрд рублей

11.09.2020, 2:48, Новости дня

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в ходе встречи с жителями Кореновского района отметил, что муниципалитет активно участвует в региональных госпрограммах по социальному и дорожному строительству, отметил в ходе встречи с жителями территории.

По уровню социально-экономического развития Кореновский район занимает 15 место в крае – пять лет назад находился на 20 позиции.

«Вопрос здесь не в рейтинге, а в том, насколько хорошо работает экономика и как это отражается на качестве жизни. Сейчас мы видим, что, несмотря на пандемию, темпы налоговых поступлений позволяют району выйти на плановый показатель», – приводятся слова главы региона на сайте администрации Краснодарского края.

В этом году объем муниципального бюджета ожидается на уровне 2,1 млрд рублей. Это на 15% больше, чем в прошлом. Стабильно высокие доходы местной казны позволяют району привлекать краевые средства на условиях софинансирования для решения социальных задач. В этом году муниципалитет получит 1,8 млрд. рублей субсидий и дотаций. Средства направляются, в том числе на создание образовательных и медицинских объектов.

«Кореновский район превратился в большую стройку за последние годы: это и школа, и детский сад, которые возводятся по национальным проектам, и большая, можно сказать краевого уровня, больница. Эти объекты должны быть завершены к концу года», – подчеркнула вице-губернатор Анна Минькова.

Кроме того, с 2016 года в муниципалитете открыты фельдшерско-акушерский пункт, два офиса врача общей практики. В этом году будут завершены еще два ФАПа и ВОП.

Значительная работа проведена в сфере дорожного строительства, добавил замглавы региона Анатолий Вороновский. За пять лет району направили порядка 500 млн рублей из краевого дорожного фонда. На эти средства отремонтировано 77,5 км автомобильных дорог и более 24 км тротуаров.