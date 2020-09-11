 

Число заявок на пособие по безработице в США держится на высоком уровне

11.09.2020, 2:45, Новости дня

На прошлой неделе число заявок на пособие по безработице в США осталось на высоком уровне, свидетельствуя о медленном темпе восстановления рынка труда после пандемии COVID-19.

Как сообщило в четверг Министерство труда, с учетом поправки на сезонность количество заявок не изменилось по сравнению с позапрошлой неделей и составило 884 000. В прошлую пятницу ведомство сообщило о дальнейшем замедлении роста на рынке труда в августе, когда в стране насчитывалось 29,6 миллиона безработных.

Опрошенные Reuters экономисты прогнозировали 846 000 заявок. Эксперты ожидают, что количество обращений некоторое время будет держаться на текущем уровне, а на восстановление до уровня, который фиксировался до пандемии, могут уйти годы.

Без поправки на сезонность число заявок на прошлой неделе увеличилось на 20 140 до 857 148.

Акции на Уолл-стрит открылись повышением, курс доллара по отношению к корзине валют опустился, а казначейские облигации подешевели.

Отчет Минтруда также показал, что количество людей, получающих пособия после первой недели, увеличилось на 93 000 до 13,4 миллиона.



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