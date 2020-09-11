Microsoft подозревает российских хакеров из Fancy Bear в атаке на консультантов Байдена

11.09.2020, 2:45, Новости дня

Корпорация Microsoft недавно уведомила одну из компаний, оказывающих услуги в сфере стратегии и коммуникаций избирательному штабу Джо Байдена, о попытках взлома сервера российскими хакерами, за которыми стоит Москва. Агентство Reuters сообщило об этом в четверг со ссылкой на четыре информированных источника.

По словам источников, в течение последних двух месяцев попытки взлома осуществлялись в отношении сотрудников вашингтонской компании SKDKnickerbocker, оказывающей услуги Байдену и другим известным демократам.

В Microsoft Corp считают, что те же самые хакеры осуществили взлом избирательной кампании бывшего кандидата в президенты от Демократической партии Хиллари Клинтон и стояли за утечкой электронной почты сотрудников штаба. Об этом заявили два источника.

Согласно документам, опубликованным американским разведсообществом после выборов 2016 года, хакерская группировка Fancy Bear, по мнению киберэкспертов, контролируется российской военной разведкой.

Человек, знакомый с ситуацией в SKDKnickerbocker, заявил, что хакерам не удалось получить доступ к сетям компании в силу хорошей защищенности.

Вице-председатель совета SKDK Хилари Розен отказалась прокомментировать сообщения источников. Штаб Байдена подтвердил осведомленность о заявлениях Microsoft в связи с неудачными попытками неких «иностранных субъектов» получить доступ к «не связанным с кампанией учетным записям электронной почты лиц, связанных со штабом». В Microsoft от комментариев также отказались.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков отверг обвинения, назвав их «абсурдом». Москва неоднократно отрицала использование хакеров для вмешательства в выборы в других странах.

Один из источников, знакомых с инцидентом, сообщил о том, что пока не ясно, являлся ли штаб Байдена главной целью атаки, или хакеры пытались получить доступ к информации о других клиентах SKDK.

Управляющий директор SKDK Анита Данн, экс-директор по коммуникациям Белого дома при администрации Барака Обамы, сейчас является старшим советником предвыборной кампании Байдена.

Хакеры, по словам источников, использовали, в том числе, фишинг – метод взлома, при котором преступники обманом заставляют пользователей раскрыть пароли.

По словам одного из источников, в Microsoft считают, что за атаками стоит Fancy Bear. К такому выводу в компании пришли на основании анализа приемов группировки и используемой ею сетевой инфраструктуры.

SKDK тесно связана с Демократической партией. Фирма была задействована в шести президентских кампаниях и многочисленных выборах в Конгресс. В 2018 году SKDK помогла демократам выиграть губернаторские выборы в Канзасе и Коннектикуте.