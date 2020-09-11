Мнение: Возможна ли сделка с Дьяволом?

11.09.2020, 2:20, Разное

Почитал тут подоспевшие отзывы либеральной публики на политкорректные новации американской Киноакадемии в плане вручения «Оскаров» – ну там, про непременных актеров-геев, персонажей-лесбиянок, режиссеров из расовых меньшинств и весь прочий букет прелестей. Конечно, в основном преобладает легкая оторопь, полного одобрения не встретишь даже у самых правоверных – но уже вполне проявились неунывающие оптимисты. Впрямую оправдывать безумные квоты даже они не решаются, однако утешают друг друга по-другому: типа, не волнуйтесь, всё не так страшно! Мы прочитали – там у академиков в каждом пункте есть еще подпункты, и если немного напрячься, все требования можно соблюсти даже без особого ущерба для качества фильма. Требования-то гибкие! В них вполне можно вписаться – главное немного смекалки и той же самой гибкости!

В общем, как всегда слабые «люди доброй воли» надеются требования, ущемляющие их свободу, как-то объехать на хромой козе, а строгих поборников «новой морали» из числа антирасистов и защитников всякого рода меньшинств – запутать казуистикой, типа «подпункт а про роль для больного СПИДом мы заменили актером, который болен герпесом, а подпункты D и Е мы перекроем, поженив двух главных героев, Тома и Дика, в конце». И они думают, что все эти придумки у них проканают!

Конечно, нет – все это розовые мечты, и совки с опытом знают это как никто другой. Но тут я вижу вариацию на тему давнего, векового парадокса, для которого и совок – сплошной модерн. А именно: «Возможна ли честная сделка с дьяволом?»

То есть в основе – старая христианская легенда, согласно которой Дьявол якобы бродит по земле и натуральным образом скупает души у человеков-грешников. Они ему – свою бессмертную душу, чтобы она после смерти горела в аду в вечных муках, а дьявол взамен – то, что грешник хочет в своей земной жизни: это может быть богатство, слава, исцеление от болезни, «много женщин и машин», в общем – что угодно, у дьявола же все есть.

Словом, человек с чертом заключали натуральную сделку, обычно в письменной форме. Целый договор, который грешнику надо было скрепить, согласно легендам, собственной кровью.

Сюжет крайне распространенный, на тему «продажи души» изощрялось множество авторов, от средневековья до наших дней. И, конечно, многим приходило в голову, что дьявол-то может и того… кинуть грешника. Он же дьявол! Прохиндей, стало быть. Есть смешной анекдот на эту тему (крайне, кстати, неполиткорректный по нынешним временам): «Идет по пустыне негр – жара, жажда измучила, укрыться негде – в общем, каюк. Тут является обессилевшему негру дьявол и предлагает сделку: ты мне, значит, свою бессмертную душу, а я тебе – всё, что пожелаешь. Чего хочешь? Негр шепчет пересохшими губами: «Хочу, чтобы я был белый! И чтобы был там, где всегда прохладно, где много голых женщин… и чтобы всегда рядом журчала вода!!» «Окей! – говорит дьявол. – Да будет так!» И стал негр белым унитазом в женском туалете…»

Так издевательски заканчивается анекдот. И таких – великое множество. В Голливуде даже и фильмов наснимали множество с тем же сюжетом – как дьявол обманывает несчастного грешника, подсовывая ему вместо выполнения его желаний всякое фуфло, следуя ленинскому принципу «по форме – правильно, а по существу – издевательство!» Например, в известном фильме 2000-го года «Ослепленный желаниями», с Бренданом Фрейзером и Элизабет Херли, дьявол (в фильме – дьяволица) разрешает своему контрагенту загадать аж 7 желаний – и безжалостно «кидает» его буквально с каждым! Цитирую по Википедии:

«В качестве пробного желания он загадывает Биг-Мак и кока-колу. Дьявол ведёт его в ближайший McDonald’s и делает заказ за Эллиота, причём Эллиоту самому приходится платить, ведь «даром ничего не достаётся».

1. Эллиот желает обрести богатство, власть и взять Элисон в жёны. Дьявол превращает его в колумбийского наркобарона Пабло Эскобара. Жена его презирает, крутя роман с учителем английского языка. Бизнес-партнёры готовятся захватить дело в свои руки и убить Эллиота.

2. Узнав о том, что Элисон нравятся эмоционально чувствительные мужчины, он желает стать таким. Дьявол делает его настолько чувствительным, что он проводит большую часть времени, плача от того, как прекрасен вечерний закат. Элисон это быстро наскучивает, и она, вопреки тому, что утверждала ранее, открыто говорит, что ей нужен мужчина, лишь притворяющийся чувствительным, а на самом деле желающий затащить её в постель, и уходит с таким.

3. Эллиот желает стать атлетом-суперзвездой. Дьявол делает его неукротимым двухметровым баскетболистом, но с крошечным пенисом и очень низким интеллектом (на что указывает довольно скудный словарный запас), что заставляет Элисон потерять всякий интерес к нему.

4. Эллиот хочет стать остроумным интеллигентом с крупным мужским достоинством. Дьявол превращает его во всемирно известного писателя, который оказывается гомосексуалом, проживающим с другим мужчиной.

5. Забросив личные желания, Эллиот решает делать всеобщее добро и просит сделать его Президентом США. Дьявол делает его Авраамом Линкольном за несколько минут до его убийства».

В общем, это веселая комедия, причем фильм 2000 года является ремейком фильма 1967 года, и сейчас, спустя 20 лет, уже можно было бы снять еще один ремейк. Тема вечная, на вид смешная, но есть тут один философский вопрос: а интересно, в чем проблема героев всех подобных анекдотов и комедий? Дело в том, что они просто слишком глупые и наивные, и ПОЭТОМУ Дьявол их обманывает?

Или дело тут в другом – в том, что честная сделка в данном случае невозможна изначально? То есть НЕЛЬЗЯ заключить сделку с Дьяволом так, чтобы получить желаемое в приемлемом для себя виде – Дьявол всегда сделает так, что просто заберет душу, а вместо исполнения желаний подсунет что-то издевательское, типа «унитаза в туалете»? Похоже, что верен именно второй ответ.

Мы с вами, конечно, не богословы – но задачка интересная. Итак – можно ли перехитрить Дьявола, продав ему душу в обмен на то, что ты реально хочешь? На первый взгляд, ответ прост – да, можно. Герой Брендана Фрейзера (как и негр в пустыне) просто слишком общо прописали в договоре условия выполнения своего желания. Надо было просто прописать всё четче – и все дела! Никуда бы тот дьявол не делся, все бы выполнил как миленький! Так? Нет.

Тут налицо то, что я бы назвал «ловушкой гуманитарного знания»: никакое, сколь бы то ни было «полное» и подробное описание объекта не охватывает всю реальность объекта. Объект всегда шире любого описания! Какие бы условия не вписал в договор Фрейзер (пусть даже раздув его до размеров фолианта) – это все равно будет КОНЕЧНЫЙ перечень условий. И это значит, что Дьявол всегда сможет добавить к этому числу n «условий выполнения желания» свое «n+1» условие, решающим образом УХУДШАЮЩЕЕ положение Продавца Души. Спросите – зачем Дьяволу это делать, почему бы просто добросовестно и добровольно не исполнить то, о чем договорились?

Ответ – в самом вопросе: для выполнения нужна добрая воля, а это как раз то, что у Дьявола по определению нет! Воля у него злая, его задача – не просто получить душу, но и нагадить грешнику. И он это сделает – просто потому, что МОЖЕТ. Это прямо вытекает из другого условия задачи – всесилие дьявола. Он, как видим, может легко перебрасывать героя в разные времена и страны, вселять в разные тела – и это соответствует религиозным верованиям, он ведь и есть Владыка Мира Сего. И из этого следует интересное следствие, вполне практического (не богословского) свойства: любые ЧЕСТНЫЕ сделки возможны только между субьектами с примерно равными ресурсами. Если один субъект в ресурсном отношении СУЩЕСТВЕННО превосходит другого – сделка между ними будет честной… только при наличии у того, кто намного сильнее, Доброй Воли. Если доброй воли нет – «слабого» кинут, как бы он ни изворачивался, составляя договор. Потому что тут решает не договор, а Ресурс.

Вышеприведенное рассуждение я бы назвал Леммой «О принципиальной ограниченности любого Юризма», прямо вытекающей из вышедоказанной теоремы «О невыгодности любых сделок с Дьяволом». Вот этого многие наши сограждане, кстати, в упор не понимают: в соцсетях любимый спорт «малых сих» – заниматься самым тщательным и тошнотворным крючкотворством, цепляться к формулировкам, придумывать массы «еще более правильных законов» – не понимая, что для Дьявола любые, сколь угодно подробные ваши формулировки не являются препятствием: он всегда их сможет еще немного уточнить или расширить – так, чтобы вы оказались в дерьме.

Юризм не спасает.

И то же – в отношении Правил Киноакадемии. Мечтания «оптимистов», что творцы при помощи крючкотворства перехитрят «академиков» и протащат фильмы с нормальным контентом «в призы» – конечно, детски наивны и обречены на провал. Если Академия взялась гнобить «вольнодумцев» (то есть белых мразей-расистов и харассеров) – она это сделает, и никакие «юристы» не помогут.

Нельзя бороться с дьяволом при помощи формулировок – с ним можно бороться, только накапливая свой Ресурс. А если ресурса нет, единственный выход – просто не заключать сделку, какой бы выгодной она не казалась. Иначе сам не заметишь, как окажешься белым унитазом.