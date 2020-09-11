США озвучили планы испытаний гиперзвукового оружия

11.09.2020, 2:08, Новости дня

Соединенные штаты планируют в течение четырех лет провести более 40 испытаний гиперзвукового оружия, сообщил первый замглавы Пентагона Дэвид Норкуист.

«В течение следующих четырех лет мы проведем более 40 летных испытаний, чтобы разработать семейство гиперзвуковых вооружений и передать его нашим боевым частям», – цитирует чиновника Пентагона ТАСС.

В среду США заявили об успешном испытании прототипов гиперзвуковых ракет.

В мае президент США Дональд Трамп рассказал о разработке «супер-пупер-ракеты», которая якобы станет самой быстрой гиперзвуковой ракетой в мире. По его словам, она должна летать в три раза быстрее, чем передовые разработки РФ или Китая.