 

Россия предупредила Германию об угрозе подрыва двусторонних отношений

11.09.2020, 2:08, Новости дня

Отказ Берлина предоставить Москве данные по инциденту с блогером Алексеем Навальным будет воспринят как вопиющая враждебная провокация против России, что определенно подорвет российско-германские отношения, сообщил постпред РФ при ООН Василий Небензя на заседании СБ международной организации.

«Российский посол был в министерстве иностранных дел Германии. Ему на словах был выражен демарш. Он не получил каких-либо материалов, данных или доказательств, запрошенных ранее нами [по инциденту с Алексеем Навальным]», – приводит слова Небензи РИА «Новости».

«Если эти материалы не будут представлены немецкой стороной, это будет расценено российской стороной как отказ правительства Германии установить правду в контексте объективного расследования и все предыдущие и нынешние действия касательно Алексея Навального (будут расценены) как вопиющая враждебная провокация против России, что определенно подорвет российско-германские отношения и международные отношения в целом», – подчеркнул дипломат.

В четверг США, Британия, Бельгия, Германия подняли тему Навального в СБ ООН, призвав Россию к расследованию произошедшего с блогером инцидента.

В ответ постпред РФ при международной организации сравнил ситуацию с Навальным с грязной постановочной игрой. Он также подчеркнул, что у РФ нет оснований для начала расследования, так как российские врачи не нашли никаких следов химического оружия в анализах блогера, при этом Москва не получила от Берлина никаких доказательств, которые позволили бы сделать заключение, что речь идет о преднамеренном преступлении.

Ранее в тот же день в Кремле заявили о недопустимости намеков на причастность российских чиновников к ситуации с блогером. Тем временем немецкие СМИ сообщили, что Навальный полностью пришел в себя после выхода из комы и ему удалось вспомнить события, которые происходили до потери сознания в самолете.

В среду Москва заявила протест Берлину в связи с выдвижением властями Германии обвинений и ультиматумов РФ по «отравлению» блогера. Глава МИД РФ Сергей Лавров подчеркнул, что Москву не устраивает абсолютно неприемлемый тон, в котором позиция германской стороны по ситуации с блогером доводится до общественности.

На прошлой неделе правительство Германии, ссылаясь на выводы военных токсикологов, выступило с утверждением, что Навального якобы отравили «веществом из группы «Новичок». Омские медики, лечившие блогера, не согласились с этим.

Как подчеркивали в МИД России, создается впечатление, что сценарий с обвинениями в адрес РФ написан заранее: «с одной стороны, они заявляют, что обследования еще продолжаются и будут продолжены», но «с другой, вердикт уже вынесен».

При этом один из разработчиков вещества Леонид Ринк заявил, что описанные в СМИ симптомы у блогера Алексея Навального абсолютно не похожи на отравление «Новичком». Другой разработчик «Новичка» Владимир Углев также усомнился в применении этого вещества против Навального.

Более того, заведующий отделением острых отравлений больницы, главный токсиколог Омской области и Сибирского федерального округа Александр Сабаев заявил, что врачи омской больницы, куда был госпитализирован Навальный, не обнаружили в его организме следов отравляющих веществ. Он отметил, что самые главные органы, отвечающие за детоксикацию – это почки, печень, легкие – на момент пребывания пациента в нашей клинике были интактны. То есть, не было повреждений и гипотезы о прохождении токсиканта через эти органы – а любой токсикант, естественно, должен через них пройти.

Отметим, в конце августа минюст Германии получил запрос от Генпрокуратуры России, в котором российская сторона пыталась выяснить, какие лекарства и в каких дозах применяются для лечения блогера, а также не наблюдается ли ухудшения его состояния.

В МИД РФ подчеркивали, что Москва ожидает ответа на запрос Генпрокуратуры в Германии относительно лечения Навального, его диагноза и результатов экспертизы.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

03.09 / Новак сказал, как удалось избежать падения цен на нефть до 10 долларов

26.06 / Нардеп Магомедов просит НАБУ выяснить, кто зарабатывает на посреднической схеме на госпредприятии “Восточный ГОК”

11.07 / В мире: Эрдоган бросает вызов в том числе и России

15.07 / Данные о вмешательстве в голосование по Конституции направят международным организациям

27.08 / Восстановлена хроника транспортировки Навального в Германию

18.07 / Independent – Елизавета II посвятила в рыцари собравшего почти 33 млн фунтов для врачей ветерана

28.06 / Эксперты спрогнозировали рекордно низкие ипотечные ставки

23.07 / Охлобыстин вступился за Асмус из-за развода с Харламовым

03.09 / Вопрос дня: Как наказывают за богохульство в разных странах?

05.08 / “Мы констатируем стабильную ситуацию”. В Харьковской ОГА отвергли мнение Степанова о резком росте заболеваемости COVID-19 в регионе

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска