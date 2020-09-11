 

Путин извинился перед президентом Сербии за пост Захаровой с кадром из “Основного инстинкта”

11.09.2020, 1:56, Новости дня

Президент России Владимир Путин и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров извинились перед президентом Сербии Александром Вучичем за пост пресс-секретаря МИД РФ Марии Захаровой. Об этом сам Вучич рассказал в эфире телеканала RTS.

Путин в разговоре с сербским президентом отметил, что за словами Захаровой не стоит ни российское государство, ни он сам лично.

Захарова оказалась в центре скандала после того, как в своем Facebook в комментарии к фотографии встречи президента США Дональда Трампа с Вучичем сравнила сербского политика с героиней фильма “Основной инстинкт”.

Фотографию сидящего перед Трампом Вучича Захарова сопроводила кадром из фильма, где героиня сидит “нога на ногу”, подписав, что именно так нужно было сидеть в данной ситуации.

На сравнение Захаровой отреагировал сам Вучич. В интервью сербскому радио Pink он заявил о проявленных спикером МИД РФ “примитивизме и пошлости”, а также о ее работодателях. Президент Сербии отметил, что не будет отвечать. Он подчеркнул, что только его страна не ввела антироссийские санкции и проводит военные учения с РФ.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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