 

Белорусские пограничники осмотрели автомобиль украинского посла

11.09.2020, 1:56, Новости дня

7 сентября автомобиль посла Украины в Беларуси Игоря Кизима в нарушение норм международного права о дипломатических сношениях осмотрели белорусские пограничники, когда он возвращался в эту страну. Об этом он рассказал в интервью TUT.BY.

По словам дипломата, его въезд в Беларусь был “не очень дружественным” и начался с провокации: осмотра его личного автомобиля.

“Мой личный автомобиль, на котором я возвращался, подвергся осмотру белорусскими пограничниками в нарушение норм международного права о дипломатических отношениях и уж совсем не в духе наших дружеских двухсторонних отношений”, – рассказал он.

При осмотре автомобиля руководитель белорусского пограничного пункта “Новая Гута”, где произошел инцидент, не дал никаких объяснений. Кизим выразил мнение, что он был проинструктирован так сделать.

“Очевидно, что посольством была направлена соответствующая нота в МИД Беларуси”, – уточнил дипломат.

17 августа впервые в истории украинско-белорусских отношений Министерство иностранных дел Украины вызвало своего посла для консультаций в Киев. Это произошло после передачи Минском задержанных боевиков частной военной компании Вагнера в Россию.

Президент Украины Владимир Зеленский посчитал это недружественным шагом со стороны Беларуси. По его мнению, последствия освобождения наемников “будут трагическими”.

Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что принято решение поставить на паузу официальные контакты с Беларусью, пока они “не будут нести ни репутационных, ни политических, ни моральных потерь для Украины”.

7 сентября Кизим вернулся в Минск, хотя официальные контакты между Украиной и Беларусью по-прежнему находятся на паузе.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

31.07 / Россия возмутилась осквернением памятника Рокоссовскому

28.08 / Захарова прокомментировала сообщения об обмене Уилана на Бута или Ярошенко

02.07 / Граждан Турции и Нидерландов будут судить за незаконное приобретение 47 кг кокаина – Офис генпрокурора

19.08 / Садовый заявил, что будет участвовать в выборах мэра Львова

26.06 / Швейцарский банк опроверг открытие счетов на имя сына Лукашенко

24.06 / Президенту Косово и его окружению в Гааге выдвинули обвинение в 100 убийствах

10.07 / Экономист предложил деноминировать рубль в 100 раз

01.09 / Израильская делегация прилетела в ОАЭ

17.08 / США ввели санкции против 4-х угандийцев из-за мошенничества с усыновлениями

05.09 / Немецкий бизнес оценил ущерб от приостановки строительства «Северного потока – 2»

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска