Пашаев отреагировал на планы Минюста лишить его статуса адвоката

11.09.2020, 1:48, Новости дня

Адвокат Эльман Пашаев заявил, что ничего не знает о намерении Минюста внести представление о прекращении его статуса адвоката.

«Я не знаю. Не знаю, [с чем связано], надо сначала понять», – передает его слова «Рен ТВ».

Пашаев рассказал, что об этой новости узнал от СМИ. Официального уведомления от палаты адвокатов он пока не получал. По словам юриста, он не знает, с чем связаны планы Минюста.

Напомним, Минюст РФ намерен внести представление о прекращении статуса адвоката Пашаева и возбудить дисциплинарное производство в отношении адвоката Александра Добровинского.

Перед этим квалификационная комиссия адвокатской палаты Северной Осетии – Алании признала, что Пашаев нарушил Кодекс профессиональной этики адвоката. Пашаев признал, что нарушил Кодекс этики в общении со СМИ.

В июле сообщалось, что адвокаты Пашаев и Добровинский привлечены к дисциплинарной ответственности за нарушение адвокатской этики.

Добровинский отмечал, что не в курсе дисциплинарного наказания, а Пашаев говорил, что его деятельность может регулировать только Адвокатская палата Республики Северная Осетия – Алания.

Пашаев в четверг сообщил, что его работа с актером Михаилом Ефремовым закончилась после приговора. Продолжится ли она дальше, решать самому актеру.

Во вторник Пресненский суд Москвы приговорил Ефремова к восьми годам колонии общего режима, признав его виновным в смертельном ДТП в центре Москвы. Осужденный помещен в камеру карантинного отделения в СИЗО-5 «Водник» Москвы.

Позже стало известно, что Ефремов перед апелляцией отказался от адвоката Пашаева. Ефремов заявил, что адвокат Эльман Пашаев его «подставил» и теперь он доверяет только жене.