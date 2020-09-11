Мнение: О незаметной сдаче российской внешней политики

11.09.2020, 1:47, Разное



Фото © Reuters.

На самом деле, протокольное фото, которое вы видите в самом начале этой заметки, имеет свою предысторию, не менее выразительную. И вместе с ней оно даёт превосходную иллюстрацию, как незаметно и очень быстро сдала российская внешняя политика в силу необратимых процессов, повлиять на которые практически невозможно.

Шансов нет, словом…

А ведь ещё совсем недавно российский министр иностранных дел выглядел намного более инфернальным.



Фото © Reuters.

И внешняя #политика России тогда была заметно другой, более боевитой, что ли…

Теперь же Национальный лидер постарел, сдал, съёжился. И его иностранный министр – тоже. Адский огонь в его глазах потускнел, а в речах нет былого задора. И подчинённые министра также не помолодели, а то и наоборот, сделали несколько шагов к сенильной деменции, причём независимо от возраста – поглупели.

А вместе с носителями постарела и сдала вся внешнеполитическая линия России. Которой теперь приходится долго извиняться перед каждой маленькой, но гордой страной за любую мелочь. Даже за картинку в соцсетях.

Прошли времена, когда #Россия громко заявляла о том, что вершит судьбы мира, и претендовала на роль сверхдержавы. Теперь её уровень – отравленные трусы да раздвинутые ноги, а максимум возможного – слегка попугать неверного соседа лёгкой формой интеграции.

Всё мельчает! ©

Это и есть – осень патриарха?

Или политическая #осень пришла уже для всей России?