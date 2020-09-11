Ученые выяснили, как замедлить процесс старения клеток

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11.09.2020, 1:25, Новости дня

Специалисты обнаружили способ замедлить старение путем перепрограммирования клеток.

Во время новой работы ученые использовали фибробласты от молодых и пожилых людей, чтобы появилась возможность успешно создавать клетки кровеносных сосудов. Подобный подход позволяет понять, почему эластичные трубчатые образования затвердевают по мере взросления.

Как утверждают специалисты, в рассматривании старения организма состояние сосудов очень важно. Во время нового исследования ученым удалось продемонстрировать, что прямое перепрограммирование является мощным инструментом, который может быть применен ко многим типам клеток организма.



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