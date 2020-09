Януш Бугайски: без лидерства США нельзя нормализовать отношения Сербии и Косово

11.09.2020, 1:24, Новости дня

За подписанием экономического соглашения между Косово и Сербией, состоявшимся в Белом доме при посредничестве президента Трампа, обязательно должны следовать и политические шаги, которые приведут к тому, что два государства обоюдно признают суверенитет друг друга. Об этом рассказал, в своем комментарии Русской службе «Голоса Америки», Януш Бугайски, старший политолог Центра анализа европейской политики (CEPA).

Политологи в США комментируют соглашение между Сербией и Косово

«Я бы сказал, что президент Трамп, безусловно, хочет ознаменовать свою внешнюю политику очередной удачей, после его успеха, достигнутого в восстановлении отношений Израиля с Объединенными Арабскими Эмиратами, – полагает Януш Бугайски. – Я думаю, они остановили свой выбор на вопросе о Косово и Сербии, потому что в его решении можно добиться пусть не успеха, но хотя бы прогресса. По моему мнению, три причины, почему это соглашение важно для Белого дома, следующие:

во-первых, это был сигнал о том, что без лидерства Соединенных Штатов невозможно разрешить наиболее трудные политические проблемы Балканского полуострова; Европа не в состоянии осуществить это только своими усилиями – ей нужна поддержка США, и встреча в Белом доме придала этим усилиям толчок.

Во-вторых, еще один важный посыл из Белого дома – это то, что без обоюдного соглашения между двумя странами не может быть окончательной договоренности по всем вопросам. Экономические меры – весьма важны, и, в какой-то мере, они помогут развитию отношений. Но они – это своего рода ступеньки на лестнице, ведущей к окончательному соглашению: потому что невозможно поддерживать только экономическое развитие без того, чтобы создавать среду для бизнеса, которую оба государства будут одинаково признавать и симметрично и законно развивать».

«Что касается Израиля и обещания властей Косово перенести посольство в Иерусалим, – продолжает политолог, – мне кажется, что и здесь администрация Трампа посылает сигнал, пытаясь увеличить число стран и субъектов, признающих Косово, невзирая на возражения и противодействие Сербии. Поэтому я считаю, что договоренность, достигнутая Израилем и Косово, крайне важна. Израилю пришлось иметь дело с последствиями геноцида еврейского народа, что в чем-то перекликается с историей Косово и геноцидом этнических косовских албанцев, который и стал одной из причин для признания Косово суверенным государством. Здесь можно видеть определенные параллели, хотя масштабы еврейского геноцида и были намного больше. В любом случае, как я вижу, правительство США привержено идее расширения дальнейшего признания государственности Косово, которая должна в будущем стать частью более широкого международного процесса», – заключил Януш Бугайски.