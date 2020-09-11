Посол Британии напомнила о подвиге советского народа в борьбе с нацизмом

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11.09.2020, 1:08, Новости дня

Посол Великобритании в Москве Дебора Броннерт призвала помнить о значительном вкладе советского народа в победу над нацизмом.

«На протяжении нескольких лет советский народ сталкивался с основной тяжестью нацистской военной машины. Последствия для него были поистине ужасающими. Словами нельзя передать масштабы и жертвы, принесенные столь многими людьми ради победы над нацизмом», – сказала она, обращаясь по видеосвязи к участникам онлайн-вечера в Москве, посвященного британским праведникам народов мира, передает ТАСС.

Отмечается, что свое обращение она произнесла на русском языке.

Вечер организован Российским еврейским конгрессом совместно с посольством Соединенного Королевства в РФ и британским «Образовательным фондом Холокост».

Праведники народов мира – почетное звание, которое присуждает израильский мемориальный музей «Яд Вашем» за спасение евреев во время Холокоста. На сегодняшний день в мире насчитывается более 25 тыс. обладателей этого звания, среди них 22 британца.

Ранее президент РФ Владимир Путин на встрече с членами Общественной палаты заявил, что западные политики прекрасно знают правду о Второй мировой войне, однако продвигают другие идеи.



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