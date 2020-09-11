Министр финансов США оценил новые американские санкции против россиян

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11.09.2020, 0:48, Новости дня

США будут использовать все доступные инструменты, чтобы противостоять «российским кампаниям по дезинформации», целью которых является подрыв американской избирательной системы, сообщил глава минфина США Стивен Мнучин.

«США будут продолжать использовать все доступные инструменты, чтобы противостоять российским кампаниям по дезинформации и поддерживать целостность нашей избирательной системы», – передает заявление министра РИА «Новости».

В четверг Соединенные Штаты ввели санкции против трех российских граждан и одного украинского депутата за предполагаемые кибератаки и якобы имевшее место вмешательство в американские выборы.

В пятницу госсекретарь США Майк Помпео заявил, что РФ и Китай «планируют вмешаться» в выборы президента Соединенных Штатов.

В апреле 2019 года спецпрокурор США Роберт Мюллер завершил расследование якобы имевшего место вмешательства РФ в выборы президента США в 2016 году. По его версии, вмешательство происходило через соцсети и с помощью хакерских атак. При этом сговора с командой президента Дональда Трампа Мюллер не обнаружил.



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