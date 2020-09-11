“Кличко на зонтиках над Киевом не летал”. Геращенко и Верещук устроили перепалку в эфире

11.09.2020, 0:39, Новости дня

Народный депутат Украины от “Европейской солидарности” Ирина Геращенко раскритиковала Олега Филимонова за то, что он комик, а не профессионал, но баллотируется в мэры Одессы. Об этом она заявила во время эфира ток-шоу “Право на владу” на телеканале “1+1”.

В ответ народный депутат Украины от партии “Слуга народа”, кандидат на должность городского головы Киева Ирина Верещук напомнила ей о том, что Кличко, когда “договаривался с Порошенко идти в мэры, тоже не был профи”.

На что Геращенко сказала, что Кличко на зонтиках над Киевом не летал, зато у него был прекрасный опыт работы в горсовете, он был депутатом, лидером крупной партии УДАР и большой парламентской фракции.

В свою очередь, Верещук заметила, что летая на зонтике, она хорошо рассмотрела “Ленинскую кузню”, Подольско-Воскресенский мост, магазины Roshen, которые “выросли, как грибы после дождя, при условии такого плодотворного сотрудничества Порошенко и Кличко”.

16 июля на заседании парламентской фракции “Слуга народа” Ирина Верещук была избрана кандидатом от этой партии на выборы мэра Киева, которые состоятся в конце октября 2020 года.

3 сентября Верещук заметили на пешеходно-велосипедном мосту в Киеве в образе Мэри Поппинс – сказочного персонажа из повести писательницы Памелы Трэверс. Она парила в воздухе на страховочном тросе в желтом плаще с зеленым зонтиком в руках. Видео может быть частью ее предвыборной кампании, сказала Верещук.