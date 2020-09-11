Около резиденции Зеленского в Конча-Заспе прошла акция протеста

11.09.2020, 0:39, Новости дня

У въезда в госдачу в Конча-Заспе в Киеве, которая сейчас является резиденцией президента Украины Владимира Зеленского, прошла акция протеста. Об этом 10 сентября сообщает “Интерфакс-Украина”.

По информации издания, участники акции вышли с призывом не допустить инспектирование позиций украинских военных боевиками “ЛДНР” в зоне проведения ООС и наказать ответственных должностных лиц.

Участники акции зажгли файеры и запустили фейерверки, говорится в сообщении.

Ряд активистов расписали забор президентской резиденции лозунгами “Импичмент”, “Свобода” и другими. Между правоохранителями и протестующими происходили стычки, которые были быстро прекращены.

Участники акции публикуют фото с места события.

“В гостях у Зеленского”, – написал активист Иван Пишта на своей странице в Facebook.

В гостях у Зеленського Posted by Ivan Pishta on Neljapäev, 10. September 2020

Трансляция проста велась на странице общественной организации право-либерального направления “Демократична сокира”.

🪓Демократична Сокира разом з патріотичними організаціями в гостях у Зеленського. Патрулюємо, чи не вкрай знахабнів наш президент. Підтримати нас донатом: https://bit.ly/33x63od Posted by Демократична Сокира on Neljapäev, 10. September 2020

“Мы совершили визит к государственной резиденции Зеленского в Конча-Заспе, чтобы совместно проинспектировать, не совсем ох*ел ли наш президент. Ведь вчера, 9 сентября, появились новости об общем инспектирования сторон в районе населенного пункта Шуми. “Сторон” – значит с привлечением российских боевиков, которым мы должны были позволить осмотреть наши позиции. Сегодня Офис президента дал заднюю и заявил сначала, что это не общее инспектирования, а общее инспектирования с привлечением посредника ОБСЕ. А потом вообще сообщил об отмене инспекции, однако не исключил обзора сепаратистами наших позиции”, – говорится в сообщении организации.

5 сентября главарь боевиков “ДНР” Денис Пушилин потребовал, чтобы украинские военные освободили укрепленные позиции в районе населенного пункта Шумы, поскольку они якобы установлены “незаконно”. По словам главаря “ДНР”, российско-террористические войска собираются обстрелять эти позиции.

Украина 6 сентября созвала экстренное заседание трехсторонней контактной группы из-за угроз Пушилина.

Командующий операцией Объединенных сил на Донбассе генерал-лейтенант Владимир Кравченко заявил, что украинские военные не нарушали договоренностей в населенном пункте Шумы. Он высказал мнение, что боевики своими обвинениями хотят сорвать перемирие.

ОБСЕ в сопровождении боевиков “ДНР” 10 сентября планировала проинспектировать позиции ВСУ в районе поселка Шумы, договоренность о таком патрулировании была достигнута 9 сентября на заседании трехсторонней контактной группы. В Офисе президента Украины заявили, что присутствие боевиков в патруле будет ограниченным.

Накануне глава украинской делегации в трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Леонид Кравчук заявил, что российская сторона и приглашенные из отдельных районов Донецкой области Украины выдвинули новые требования, чем сорвали договоренности о проверке украинских позиций в Шумах.

Населенный пункт Шумы Торецкого района (недалеко от Горловки) перешел под полный контроль Объединенных сил летом 2018 года.