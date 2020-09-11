 

Президент Ливана назвал возможной диверсией пожар в порту Бейрута

11.09.2020, 0:08, Новости дня

В Ливане проходит заседание Высшего совета обороны (ВСО) по вопросу борьбы с последствиями пожара в морском порту Бейрута. Президент республики Мишель Аун не исключает, что инцидент мог быть преднамеренной диверсией.

«Пожар в порту мог быть преднамеренной диверсией или произошел из-за проявленной халатности. (…) В любом случае мы должны в кратчайшие сроки узнать, по какой причине произошло возгорание, и привлечь к ответственности виновных», – передает его слова ТАСС.

Напомним, в четверг на территории порта Бейрута начался сильный пожар, столб черного дыма наблюдается за три километра от морской гавани. К тушению пожара привлекли военные вертолеты. Сообщалось, что горели склады с маслом и покрышками, дым распространился на половину Бейрута. 

Расследованием пожара в порту Бейрута займется военная и армейская разведка Ливана.

При этом причиной сильного пожара в порту Бейрута могло стать использование болгарки во время ремонтных работ.



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