Президент Ливана назвал возможной диверсией пожар в порту Бейрута
11.09.2020, 0:08, Новости дня
В Ливане проходит заседание Высшего совета обороны (ВСО) по вопросу борьбы с последствиями пожара в морском порту Бейрута. Президент республики Мишель Аун не исключает, что инцидент мог быть преднамеренной диверсией.
«Пожар в порту мог быть преднамеренной диверсией или произошел из-за проявленной халатности. (…) В любом случае мы должны в кратчайшие сроки узнать, по какой причине произошло возгорание, и привлечь к ответственности виновных», – передает его слова ТАСС.
Напомним, в четверг на территории порта Бейрута начался сильный пожар, столб черного дыма наблюдается за три километра от морской гавани. К тушению пожара привлекли военные вертолеты. Сообщалось, что горели склады с маслом и покрышками, дым распространился на половину Бейрута.
Расследованием пожара в порту Бейрута займется военная и армейская разведка Ливана.
При этом причиной сильного пожара в порту Бейрута могло стать использование болгарки во время ремонтных работ.
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