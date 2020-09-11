 

Врач раскритиковал танец Малышевой для улучшения памяти

11.09.2020, 0:08, Новости дня

Никакие танцы врача Елены Малышевой не восстановят по-настоящему нарушенную память, сообщил врач-психиатр, ведущий научный сотрудник центра психиатрии и неврологии им. В. М. Бехтерева Станислав Полторак.

«Есть функциональные нарушения памяти, которые связаны с депрессивными и тревожными нарушениями. Тогда невротическая симптоматика мешает концентрировать внимание и запоминать какие-то вещи. В этом случае не вот этот танец, а хореотерапия, как один из видов терапии, позволяет снять напряжение у человека и улучшить функциональные нарушения памяти. Это связано с тем, что тут память по-настоящему на затронута», – передает ФАН его слова.

 

При этом Полторак отметил, что хореотерапия и подобные методы лечения не улучшат память, если мозг человека имеет физические нарушения, проявляющиеся в его работе.

Кроме того, эффективность этого танца при проблемах с памятью оценил невролог и психотерапевт Станислав Полторак.

«Если память нарушена в результате каких-то органических причин, к примеру, из-за сосудистых заболеваний или последствий травмы, то никакие танцы не помогут восстановить по-настоящему нарушенную память. Этот метод лечения не имеет отношения к настоящим нарушениям памяти», – выразил мнение психиатр.

Ранее Малышева эмоционально прокомментировала критические заявления подписчиков о строгом карантине в РФ и мире и назвала их «дебилами».

Также Малышева заявляла, что жители американского Нью-Йорка «парализованы страхом» из-за коронавируса, несмотря на практически полное отсутствие случаев инфекции.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

30.08 / Сборная РФ выиграла Всемирную онлайн-олимпиаду по шахматам

10.08 / Северный морской путь откроет для России новые военные и экономические возможности

20.07 / Новое купе Nissan 400Z станет гибридным

25.06 / Грузия поручила австрийцам искать нефть и газ в Черном море

06.08 / CBS – власти Ливана пообещали призвать к ответу виновных во взрывах

12.08 / Вооруженный мужчина захватил в заложники охранника Миланского собора

25.07 / Bild – немецкое приложение против коронавируса не работало пять недель

13.08 / Стало известно имя погибшего при разгоне митинга в Минске. Семья искала его двое суток

22.07 / Захватившего заложников в Луцке обвинили по трем статьям

30.06 / Руководство “Барселоны” поддержало наставника команды Сетьена

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска