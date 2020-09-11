Врач раскритиковал танец Малышевой для улучшения памяти

11.09.2020, 0:08, Новости дня

Никакие танцы врача Елены Малышевой не восстановят по-настоящему нарушенную память, сообщил врач-психиатр, ведущий научный сотрудник центра психиатрии и неврологии им. В. М. Бехтерева Станислав Полторак.

«Есть функциональные нарушения памяти, которые связаны с депрессивными и тревожными нарушениями. Тогда невротическая симптоматика мешает концентрировать внимание и запоминать какие-то вещи. В этом случае не вот этот танец, а хореотерапия, как один из видов терапии, позволяет снять напряжение у человека и улучшить функциональные нарушения памяти. Это связано с тем, что тут память по-настоящему на затронута», – передает ФАН его слова.

При этом Полторак отметил, что хореотерапия и подобные методы лечения не улучшат память, если мозг человека имеет физические нарушения, проявляющиеся в его работе.

Кроме того, эффективность этого танца при проблемах с памятью оценил невролог и психотерапевт Станислав Полторак.

«Если память нарушена в результате каких-то органических причин, к примеру, из-за сосудистых заболеваний или последствий травмы, то никакие танцы не помогут восстановить по-настоящему нарушенную память. Этот метод лечения не имеет отношения к настоящим нарушениям памяти», – выразил мнение психиатр.

Ранее Малышева эмоционально прокомментировала критические заявления подписчиков о строгом карантине в РФ и мире и назвала их «дебилами».

Также Малышева заявляла, что жители американского Нью-Йорка «парализованы страхом» из-за коронавируса, несмотря на практически полное отсутствие случаев инфекции.