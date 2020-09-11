 

Актриса из программы мужа Симоньян извинилась за роль белорусской протестующей

11.09.2020, 0:03, Новости дня

Российская актриса Екатерина Шмакова извинилась за роль протестующей белоруски в программе “Международная пилорама” Тиграна Кеосаяна. В сюжете её персонаж жаловался на низкие гонорары за участие в протестах и говорил, что выходит на улицу, чтобы познакомиться с сотрудником ОМОНа.

Программа Кеосаяна выходит на НТВ, её художественный руководитель – жена Кеосаяна, главный редактор канала RT Маргарита Симоньян. В шоу со своеобразным юмором комментируются политические события. Как ранее сообщал в своём расследовании основатель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный, за производство программы и рекламу в ней супруги могут получать сотни миллионов рублей.

В выпуске, за которой извиняется Шмакова, она играет роль белорусской оппозиционерки.

Извинения за выпуск она выложила в фейсбук. "Я прошу прощения перед всеми людьми Беларуси, женщинами", – говорит она. Она говорит, что ей стыдно за роль. "Оправдывать себя тем, что я получаю текст за три минуты до мотора [начала съёмок], – это уже неважно", – говорит Шмакова. "Это было ужасно, ужасно безбожно с моей стороны", – резюмирует актриса.

Ранее, после расследования Навального, видеообращение записывала другая актриса, снимавшаяся в программе, Альбина Кабалина. Она сказала, что после расследования Навального ей поступали угрозы.



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