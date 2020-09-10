 

ЕС усилил подготовку ко всем сценариям Brexit

10.09.2020, 23:48, Новости дня

Евросоюз усиливает работу по подготовке ко всем сценариям отношений с Великобританией после Brexit, так как прогресс на переговорах с Лондоном нет, говорится в заявлении главного переговорщика ЕС по Brexit Мишель Барнье.

«Значительные разногласия сохраняются в областях, представляющих существенный интерес для ЕС. (…) В то же время ЕС активизирует свою работу по обеспечению готовности ко всем сценариям 1 января 2021 года», – передает заявление ТАСС.

В июле Великобритания и Евросоюз (ЕС) не смогли достичь на раннем этапе взаимопонимания по основным принципам будущих отношений, остаются существенные разногласия.

Напомним, Великобритания покинула ЕС 1 февраля 2020 года после трех лет переговоров об условиях выхода. Брюссель и Лондон договорились о переходном периоде, за время которого стороны должны согласовать документ о порядке строительства будущих отношений и условиях торговли. В марте ЕС предлагал продлить переходный период после Brexit из-за коронавируса.

В апреле дипломатические источники в ЕС говорили, что переговоры между Евросоюзом и Британией по отношениям после Brexit зашли в тупик.

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что ждет Британию после Brexit.



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