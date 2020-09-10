 

Трамп объявил о новом сокращении контингента США в Афганистане и Ираке

10.09.2020, 23:48, Новости дня

Соединенные Штаты очень скоро сократят численность контингента в Афганистане до 4 тыс. человек, в Ираке – до 2 тыс., при этом американские военнослужащие в основном уже покинули Сирию, сообщил президент США Дональд Трамп.

«Большой прогресс был достигнут в Афганистане, мы сократим [свой контингент в этой стране] до 4 тыс. военнослужащих за очень короткий промежуток времени. Как и в Ираке, где мы сократим [свой контингент] примерно до 2 тыс. военнослужащих за весьма непродолжительный период времени. В большей части Сирии нас нет, за исключением того, что <…> наши военнослужащие охраняют нефтяные месторождения. Их там не так много, я думаю, небольшое число», – приводит слова Трампа ТАСС.

Накануне глава Центрального командования ВС США генерал Кеннет Маккензи сообщил, что в сентябре США намерены сократить численность войск в Ираке до 3 тыс. человек, а к ноябрю численность войск США в Афганистане сократится до 4,5 тыс. человек.

В августе президент США Дональд Трамп пообещал закончить «эти нелепые бесконечные войны», объявив о сокращении численности американских войск в Афганистане. Ранее госсекретарь США Майк Помпео назвал срок полного вывода войск из Афганистана.

Напомним, в январе парламент Ирака проголосовал за вывод американских войск после того, как американцы убили на территории Ирака иранского генерала Касема Сулеймани.

Газета ВЗГЛЯД анализировала, что будет с Афганистаном после ухода натовских войск.



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