Мнение: В гробу видали эти маски

10.09.2020, 23:40, Разное

Вчера, кстати, сел в метро на “Домодедовской”, время перед самым “час пик”. Вагон был полон, но не совсем – была даже пара свободных сидячих мест. Специально обратил внимание – во всем вагоне был 1 (один!) человек в маске и ни одного в перчатках. При этом диктор, как обычно, несколько раз произнес мантру, что “обслуживание пассажиров в метро и на МЦК допускается только в масках и перчатках”. Никто, понятно, и ухом не повел.

Этот упор на перчатки меня особо занимает еще с мая – как вершина какого-то совершенно непостижимого, но упорного идиотизма. Ведь “перчаточный режим” – это какая-то особая фишка именно России, носить перчатки не требуют даже в ополоумевшей Европе. И перчатки, что характерно, в России встречены населением с особым тотальным неприятием, их никто не носил с самого начала. Если карательные кампании, периодически проводимые по РФ, еще заставляли – ненадолго – людей надевать маски, то носить перчатки не могли заставить никакие спорадические вспышки полицейского террора… И тем не менее – с упорством маньяка в Москве все равно уже пятый месяц робот Собянин сохраняет именно “масочно-ПЕРЧАТОЧНЫЙ режим”! Хотя его игнорируют все, кроме несчастных работников торговли – кассиров и продавцов! Вот кого жалко до боли – люди ведь реально испортят себе кожу рук навсегда, и никто им ничего не компенсирует…

Удивительная загадка: зачем власти в России с упорством маньяков провозглашают требования, которые никто не соблюдает, а также никто не контролирует их соблюдение? Ведь это очевидным образом подрывает авторитет любой власти, люди привыкают, что любые требования и предписания – не более чем шум, и ничего из того, что “требуют”, соблюдать не обязательно? Зачем, проще говоря, власть так тупо и последовательно подрывает свой собственный авторитет? Почему не заткнуться уже с этими масками и перчатками?

…Не дает ответа.