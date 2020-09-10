Шмыгалю в Херсонской области подарили самый большой арбуз сезона. Он оставил его на стуле в ОГА

10.09.2020, 23:18, Новости дня

Премьер-министру Украины Денису Шмыгалю во время рабочей поездки в Херсонскую область подарили самый большой арбуз сезона весом 27,7 кг. Трансляция велась на странице Херсонской облгосадминистрации в Facebook.

Подарок Шмыгалю вручил председатель Херсонской облгосадминистрации Юрий Гусев.

“Я хотел бы вручить премьер-министру символ нашего региона, выращенный на полях Херсонской области, – самый большой арбуз в этом сезоне, арбуз весом 27,7 кг с QR-кодом”, – заявил Гусев.

По его словам, по QR-коду, который разместили на арбузе, можно перейти на информационный портал и увидеть туристические локации Херсонской области.

Прес-брифінг Прем’єр-міністра Дениса Шмигаля Posted by Херсонська обласна державна адміністрація on Neljapäev, 10. September 2020

По информации “Першого регіонального”, премьер-министр оставил подарок на стуле в холле ОГА.

10 сентября премьер-министр Украины и ряд министров находились с рабочим визитом в Херсонской области, сообщала его пресс-служба на странице в Facebook.