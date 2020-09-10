Названо условие применения самолета для вызова дождей в Крыму

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10.09.2020, 22:48, Новости дня

Председатель правительства республики Крым Юрий Гоцанюк в прямом эфире ток-шоу «Говорите правду» назвал условие, при котором в российском регионе начнут использовать специальный самолет для вызова дождей.

«Мы заключили договор с Центральной аэрологической обсерваторией. Как только будет в небе видно облака, которые несут осадки, над Белогорским, Симферопольским и Бахчисарайским районами, мы обязательно вызовем самолет и надеемся, что данная услуга даст нам положительный результат», – приводит слова Гоцанюка ТАСС.

Ранее в Крым направили уникальный российский самолет для вызова осадков.

Напомним, в Крыму из-за жары возникла сильнейшая за последние 150 лет засуха. С целью преодоления возникших трудностей Минобороны РФ провело спецоперацию по снабжению водой Симферополя. Кроме того, российские военнослужащие организовали переброску воды по 60-километровому трубопроводу в Симферопольское водохранилище, которое обмелело из-за засухи.

Вопреки этому 21 августа в администрации Симферополя сообщили, что в симферопольских водохранилищах почти иссякли запасы воды. В городе и 39 населенных пунктов Симферопольского и Бахчисарайского районов Крыма ввели ограничения по подаче воды.



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