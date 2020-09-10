 

Сенату не удалось принять законопроект о новом пакете помощи в связи с коронавирусом

10.09.2020, 22:42, Новости дня

Сенат США в четверг отклонил подготовленный республиканцами законопроект о выделении около 300 миллиардов долларов для оказания помощи в связи с коронавирусом, поскольку демократы, настаивающие на гораздо большей сумме, заблокировали инициативу.

Законопроект не набрал 60 голосов, необходимых для принятия: за него проголосовали 52 сенатора, а против – 47.

Единственным республиканцем, проголосовавшим против, стал сенатор Рэнд Пол, который счел предусмотренную сумму недостаточной.

Лидеры демократов в Конгрессе настаивают на гораздо более решительных мерах, предлагая выделить около 3 триллионов долларов. Они заявили, что по-прежнему надеются на компромисс по итогам переговоров, но некоторые сенаторы выразили сомнения, что это произойдет до выборов, намеченных на 3 ноября.

На данный момент пандемия коронавируса унесла почти 191000 жизней в США и более 90 0000 во всем мире.

Как ожидается, теперь Конгресс сосредоточится на других законопроектах, чтобы законодатели могли вернуться в свои штаты в октябре для проведения предвыборных кампаний.

Ранее в этом году Конгресс быстро принял четыре крупных пакета помощи на общую сумму около 3 триллионов долларов. Контролируемая демократами Палата представителей в мае приняла законопроект о выделении еще 3 триллионов долларов, но продвинуть его в Сенате не удалось.



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