Россия и Навальный: фактор яда

10.09.2020, 22:42, Новости дня

Люк Хардинг (Luke Harding), журналист британской газеты Guardian, автор четырех книг о России, включая вышедшую в июне книгу «Теневое государство» («Shadow State: Murder, Mayhem and Russia’s Remaking of the West»), где упоминается об отравлении Сергея Скрипаля, и «Очень дорогой яд» («A very expensive poison») об убийстве Александра Литвиненко. Хардинг давно занимается сбором информации об использовании ядов российскими спецслужбами.

Марго Гонтар: Почему Алексея Навального отравили именно сейчас?

Люк Хардинг: Это отличный вопрос. Возможно, десять, двенадцать или пятнадцать человек в России знают на него ответ. Он будет храниться в тайне в очень узком кругу, близкой к администрации президента. Это несколько человек, приближенных к Путину, и, возможно, глава ФСБ. И все.

Но мы можем высказывать предположения. Думаю, есть несколько процессов, которые оказали на это влияние. В Беларуси происходит масштабное народное восстание против президента-диктатора, который находится у власти более двух десятилетий. Никого не напоминает? Очевидно, что это будет иметь последствия для России – как стратегические, так и политические, но также и личные последствия для Путина.

На Дальнем Востоке России протесты продолжаются уже несколько недель, что само по себе значимое явление. В них принимают участие обычные граждане, уставшие от коррупции. Да, Хабаровск находится далеко от Москвы, но вы можете видеть этот страх. Интересно, что в режиме Путина сочетаются высокомерие, доходящее до крайности, и хроническая, почти подростковая неуверенность, скатывающаяся до паранойи и абсурдности.

Кроме того, как всегда в России, кто-то решил избавиться от Навального только потому, что мог это сделать. Не думаю, что подобная операция могла быть проведена без предварительного одобрения Путиным. Мы видели это в истории с Александром Литвиненко (бывший сотрудник ФСБ, бежавший в Великобританию, отравленный полонием в Лондоне в 2006 году – ГА). У нас прошли судебные слушания, на которых было продемонстрировано огромное количество доказательств, что Путин одобрил эту операцию (по устранению Литвиненко – ГА).

И еще одно. Как мы знаем от Павла Судоплатова, высокопоставленного руководителя сталинской разведки, организовавшего убийство Троцкого в Мексике, традиционно в советской бюрократической культуре есть только один человек, принимающий решения, касающиеся жизни и смерти. Это – вождь, это – хозяин, это – президент, это – царь, это – Владимир Владимирович Путин. Мы знаем о происхождении «Новичка», а Путин знает, что мы это знаем.

М. Г.: На чем базируется уверенность, что за этими отравлениями стоит Россия?

Л. Х.: Это очень просто. «Новичок» производят только в России. Его невозможно купить в магазине, его невозможно найти, гуляя с собакой. «Новичок» – это государство, причем далеко не каждое государство. Его необходимо разрабатывать в секретных лабораториях, которые, как мы знаем, у России имеются.

Это высокотоксичное и невероятно сложное вещество. У ученых ушло несколько лет только на то, чтобы разобраться, как с ним обращаться. Например, изначально он был синтезирован в кристаллической форме, потребовалось найти способ превратить его в жидкость. Для производства «Новичка» недостаточно иметь хорошие оценки по химии в школе, вам необходимо быть профессионалом, окруженным профессионалами. И, думаю, у России есть для этого необходимые знания, ресурсы, навыки и хитрость.

Использование ядов – классическая техника КГБ, а Путин –типичный оперативный сотрудник КГБ. Секретные службы в России используют яды еще со времен Ленина. На окраине Москвы находится известная секретная лаборатория, объект восхищения сменявших друг друга членов Политбюро, которая несет ответственность за отравление рицином Георгия Маркова (болгарский диссидент, убитый в Лондоне – ГА). У нее легендарная история, и все, что мы о ней знаем, дает основания полагать, что лаборатория все еще активно работает.

Яд эффективен, его легко использовать, и в то же время его использование легко завуалировать, трудно доказать. Его применение легко отрицать и сложно доказать, особенно если доказательства уничтожили, что, я думаю, и случилось в деле по отравлению Навального. Более того, использование яда каждому внушает страх.

М. Г.: Ряд экспертов указывают также на некую театральность и очевидность связи с Россией как причину, по которой Кремль использует яды. Согласны ли вы с подобным взглядом?

Л. Х.: Да, я согласен с этим. У него (яда – ГА) есть демонстративные черты. В этом есть что-то вроде позы: «Посмотрите на меня». Когда Россия вмешивалась в американские выборы 2016 года, она не особенно старалась это скрывать.

И да, это также очень театрально. Моя книга про отравление Литвиненко «Очень дорогой яд» была превращена в пьесу для театра Old Vic в Лондоне. Это скорее даже шоу, чем пьеса – с шутками, танцами, огромными куклами Горбачева и Брежнева. Театр – хороший способ передать историю об убийцах, таскающих полоний по Лондону. В этом есть что-то демонстративное, хотя, конечно же, формально отрицаемое. Однако это явно сделано напоказ и, хотя я не Фрейд, но складывается впечатление, что это отчаянная попытка привлечь к себе внимание.

Я написал уже четыре книги о России. Агрессивное, репрессивное государство, с которым я столкнулся, когда работал в Москве, проводит эти безумно экзотические, дерзкие операции. И я думаю, что мы увидим их продолжение. Это новая реальность, когда страна-изгой, такая как Россия, время от времени что-то устраивает и смотрит, что будет дальше. А если ничего не происходит, повторяет это снова, и снова, и снова, раз за разом.

М. Г.: Увидим ли мы какие-либо последствия отравления Навального?

Л. Х.: При наличии международной воли и сотрудничества можно было бы, к примеру, признать ГРУ и ФСБ террористическими организациями за отравления Литвиненко, Скрипаля, Навального, а путинскую Россию – государством-спонсором терроризма. Если на это пойдут США, то это будет иметь последствия. Также можно выслать больше российских дипломатов. Два года назад, после отравления Скрипалей, Великобритания вместе с союзниками выслали около 150 офицеров ГРУ, которые работали под дипломатическим прикрытием. Можно продолжить эту практику.

Но я подозреваю, что в этот раз будут только слова осуждения. Мы уже слышали их от Меркель, Бориса Джонсона, других лидеров. Возможно, будет больше санкций. Но проблема в том, что это гражданин России, отравленный на территории России. Так что, даже учитывая наличие очень четких, «однозначных», по словам властей ФРГ, доказательств того, что Навальный был отравлен именно «Новичком», у нас нет никаких других доказательств, потому что они магическим образом исчезли.

Так что это сложнее, чем в случае с отравлениями Литвиненко и Скрипалей, когда у нас были доказательства причастности к этому России. В этот раз имеются только косвенные доказательства, и, я думаю, Россия будет стараться использовать это в своей кампании дезинформации. Они уже повторяют: мол, тут нечего расследовать, ведь нет никаких доказательств. И будут повторять это, пока все мы не состаримся.

М. Г.: Что известно о российской программе создания ядов?

Л. Х.: О ней известно немного. Лучшее доказательство, которое у нас есть, – это секретные данные американской разведки, которыми США поделилась с Великобританией после отравления Скрипаля в Солсбери. Известно, что Россия тайно произвела большие запасы «Новичка», что Путин лично следит или как минимум проинформирован об этой программе производства химического оружия и что еще до отравления Скрипаля специальные подразделения проходили подготовку по применению «Новичка». Мы знаем, что программа существует. Знаем, что это государственная тайна. А еще знаем, что есть только одна страна, которая производит «Новичок», – Россия. Так что это немного напоминает советские времена: существование программы официально отрицается, но она очевидно есть, и мы можем видеть трагические последствия этого.

М. Г.: Чего, по вашему мнению, стоит ожидать в будущем?

Л. Х.: Мы знаем о «Новичке» гораздо больше, чем три года назад. Стало известно, что германские врачи, занимающиеся лечением Навального, общалась с представителями британской лаборатории, обнаружившей «Новичок» после отравления Скрипалей. Очевидно, происходит обмен опытом.

Мы не знаем, восстановится ли Навальный полностью. Все зависит от того, насколько сильным было отравление, и от дозировки вещества. Важны также возраст, состояние здоровья и прочие факторы. Однако нам точно известно, что его шансы на выздоровление существенно выше, чем были бы пять или десять лет назад, когда люди еще не знали, с чем имеют дело.

Я думаю, режим Путина идет в никуда. Думаю, Путин хочет жить и править вечно, тысячи лет, как фараон или какой-то персонаж из Ветхого Завета. Не думаю, что у него есть план отступления. Он понимает логику ситуации, а она заключается в том, что, как только он покинет пост президента, он окажется в опасности. Поэтому ему остается только продолжать начатое. Вполне возможно, что он продержится на посту президента до 2036 года и даже намного дольше и станет кем-то вроде Назарбаева.