Мнение: Время баб, или Поздно будет хорошо

10.09.2020, 22:20, Разное



Мария Колесникова

А вы говорите – бабы, что они могут! Бабы как раз могут всё, в отличие от слюнтяев-мужиков. Пример дает Белоруссия, где, конечно, у оппозиции ничего не получается, но при этом все “лица протеста”, как ни крути – исключительно женские, начиная от “президент-электа” Тихановской и супервумен Колесниковой Марии, флейтистки (!) по профессии – и до той же Светланы Алексиевич… “Бабы ничего не могут” – ну да, но это при том, мужчин там вообще не видно-не слышно! А Колесникову белорусские тонтон-макуты уже вывезли в багажнике на белорусско-украинскую границу, дали ей паспорт в зубы, сказали “уматывай, не нужна ты батьке, а то кончим” – и что наша флейтистка? Порвала свой паспорт у них на глазах и сказала – “Хрен вам! Я остаюсь в Беларуси!” А ведь знала Мария, что перед ней – реальные бандосы, которые людей мочат уже не первое десятилетие, причем – с концами, так, что и трупов никто никогда не находит!

Те, понятно, ее опять в багажник и повезли, делать нечего – в Минск, мучить дальше. Положительно, у белорусской революции, в отличие от войны, лицо нынче женское.

Но и в России как бы ни было так же. Наталья Шавшукова – моя, можно сказать, коллега, мы с ней закончили один психфак МГУ, только с интервалом в 10 лет: я в 1991, она – в 2001. Я – накануне ГКЧП, она – сразу после воцарения Путина. С тех пор, в общем, больше ничего настолько интересного в России не происходило… Но Наталья – молодец! Выдала внезапно блестящий текст, в котором посягнула на священную корову нынешней либеральной оппозиции – выборы. Грех не процитировать почти целиком:



Наталья Шавшукова



“В принципе, я оптимист. Рано или поздно все будет хорошо. Вопрос – когда и какой ценой?

Год назад на выборах в Мосгордуму оппозиция победила. Если бы не фальсификации, не было бы никакого большинства у ЕР. Даже после снятия многих ярких кандидатов результат получился впечатляющим. Тогда же оппозиция неплохо показала себя в Питере, Ейске, других городах.

Три года назад была победа на муниципальных выборах в Москве.

Сейчас нам по инерции все еще кажется, что разумный путь заключается в том, чтобы идти через муниципалитеты и региональные парламенты дальше на федеральный уровень.

Потренировались в деревне – взяли район, потренировались в районе – взяли округ в региональный парламент, потом еще подтянулись и подкачались, пошли и взяли округ в ГД, пост мэра или губернатора.

Сейчас, после снятий в Нижнем Новгороде, Татарстане, других регионах и городах, после давления и обысков, после истерики со списками Умного голосования, понятно, что стратегия мирного участия зашла в тупик.

Посмотрим, что останется в Новосибирске, Томске, Краснодаре, Балашихе, но есть ощущение, что если кандидаты и останутся, то подсчитать нормально все равно не дадут.

Нас не пропустят не то, что в Москве – в деревне Осиново обыщут, посадят, снимут, а

потом догонят и еще раз обыщут.

С нами играли в демократию, когда мы были меньшинством. Сейчас с нами играть опасно.

Поддержки у ЕР и Путина уже нет и не будет. Поддержки у условных наших пока мало, но она растет.

Играть в муниципальные выборы, полусистемную оппозицию, диалог, участие в эфирах недружественных СМИ можно, когда есть с кем играть. С той стороны игра закончена.

Система устойчива, когда она сама включает режим разморозки – здесь вам не весна, но хотя бы оттепель, когда абсорбирует недовольных как она делала до последнего времени – либо перекупает и сажает в ГД через ОНФ либо консервирует в полусистемных партиях, а им, в свою очередь, держат у носа морковку, что в следующий раз уж точно возьмут в ГД, честно-честно. Осмысленно играть, когда, с той стороны есть хитрая, но умная сволочь, которой нужно создать либо видимость демократии для западных партнеров либо есть понимание необходимости выпускания пара и постепенных реформ «под присмотром, естественно».

В нулевые логика власти была понятна – у них там профессионалы, не мешайте им со своими доморощенными активистами заниматься серьезными делами и делать реформы, ваши вопли о демократии никому не интересны, людям нужны новые дома, машины, магазины и хорошие зарплаты, бизнес должен развиваться, экономика цифровизоваться. Да здравствует эффективный менеджмент, долой леваков-популистов. История понятная, когда есть пресловутые две башни и грызня охранителей с либералами, и за теми либералами – 5, максимум 10 процентов поддержки.

Осмысленно играть в выборы, когда с другой стороны – Think tanks, Институт Гайдара, Вышка, КГИ, ИНСОР. Когда внутри остаются те, кто пишет стратегии 20, 30, 50, проводит форумы, готовит закрытые доклады, тайно, но эффективно обыгрывает силовиков в аппаратной борьбе, продолжает жить верой в «дней Александровых прекрасное начало», да хоть бы и в «русского Пиночета».

Путинская система продержалась так долго за счет инерции медведевской оттепели, теперь она окончательно исчерпана.

Мы сделали круг от Болотной в сторону Охотного ряда, по дороге обзавелись пиджаками, галстуками, научились рассуждать про бюджеты и госуправление, а потом нарвались на кордон и вернулись обратно.

Нас выдавливают на улицу, нам навязывают силовой сценарий – ровно как и белорусам”.