Мнение: Жертва адвоката?

10.09.2020, 22:10, Разное

Telegram-канал ВЧК-ОГПУ пишет, что Михаил Ефремов заплатил Эльману Пашаеву за его услуги 11 млн рублей.

Пашаев, якобы, обещал Ефремову «обеспечить» условное наказание или небольшой срок с отбытием в колонии-поселения. То есть деньги Пашаев брал не за юридическую работу, а за конкретный приговор, который он брался обеспечить Ефремову».

У близких Ефремова, вроде бы есть расписка от Пашаева о получении 11 млн рублей и есть запись разговора с Пашаевым, на которой он говорит о получение 11 млн рублей.

Оба хороши! И Пашаев, который, получив 11 млн. рублей, помог закопаться Ефремову так, что Ефремов получил 8 лет колонии. А это такой срок, какой до Ефремова по ч.4 ст. 264 УК РФ еще никто не получал. Он – первый! (статистику приговоров ч.4 ст. 264 УК РФ можно посмотреть здесь).

И Ефремов тоже хорошо. Неужели он думал, что в уголовном процессе, за котором пристально следила вся страна, и про который, как говорят, неуемно постоянно напоминал телевизор, адвокаты-решалы могут повлиять на приговор в правовом закулисье?

Или Ефремов все-таки жертва Пашаева?

На снимке: Эльман Пашаев. Фотография отсюда