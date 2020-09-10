Китайские ученые подтвердили эффективность российского препарата от COVID-19

10.09.2020, 22:08, Новости дня

Предварительные данные исследований китайских ученых доказали, что российский препарат «Триазавирин» эффективен в борьбе с COVID-19, сообщил вице-президент РАН Валерий Чарушин.

«Триазавирин» имеет положительный эффект в борьбе с COVID-19 – сокращает продолжительность течения болезни, смягчает многие симптомы. Такую информацию мы получили от президента Харбинского медицинского университета Ян Баофэна. Пока ответ неофициальный, так как исследования не завершены. Результат промежуточный, нуждается в дальнейшем развитии, но в целом есть позитивный эффект», – приводятся в сообщении на сайте Уральского федерального университета (УрФУ) слова Чарушина.

Он пояснил, что в Китае утвержден протокол клинического исследования (опубликован в международном журнале Engineering), в соответствии с которым в десяти госпиталях провинции Хэйлунцзян проводятся рандемизированные дважды слепые исследования: на контрольной группе и на тех пациентах, которые получают препарат, но не знают, что они получают. Исследования проводятся на больных с легкой или средней степенью тяжести заболевания.

По данным университета, в исследование принимают участие 245 пациентов. Такие же исследования проводятся в ряде больниц Екатеринбурга.

Клинические исследования эффективности российского противовирусного препарата «Триазавирин» в лечении новой коронавирусной инфекции начались на базе городской больницы №14 в Екатеринбурге, сообщила ректор Уральского государственного медицинского университета (УГМУ) Ольга Ковтун.