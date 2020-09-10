 

Китайские ученые подтвердили эффективность российского препарата от COVID-19

10.09.2020, 22:08, Новости дня

Предварительные данные исследований китайских ученых доказали, что российский препарат «Триазавирин» эффективен в борьбе с COVID-19, сообщил вице-президент РАН Валерий Чарушин.

«Триазавирин» имеет положительный эффект в борьбе с COVID-19 – сокращает продолжительность течения болезни, смягчает многие симптомы. Такую информацию мы получили от президента Харбинского медицинского университета Ян Баофэна. Пока ответ неофициальный, так как исследования не завершены. Результат промежуточный, нуждается в дальнейшем развитии, но в целом есть позитивный эффект», – приводятся в сообщении на сайте Уральского федерального университета (УрФУ) слова Чарушина.

Он пояснил, что в Китае утвержден протокол клинического исследования (опубликован в международном журнале Engineering), в соответствии с которым в десяти госпиталях провинции Хэйлунцзян проводятся рандемизированные дважды слепые исследования: на контрольной группе и на тех пациентах, которые получают препарат, но не знают, что они получают. Исследования проводятся на больных с легкой или средней степенью тяжести заболевания.

По данным университета, в исследование принимают участие 245 пациентов. Такие же исследования проводятся в ряде больниц Екатеринбурга.

Клинические исследования эффективности российского противовирусного препарата «Триазавирин» в лечении новой коронавирусной инфекции начались на базе городской больницы №14 в Екатеринбурге, сообщила ректор Уральского государственного медицинского университета (УГМУ) Ольга Ковтун.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

28.07 / Дегтярев раскритиковал состояние Комсомольска-на-Амуре

28.06 / В Украине второй день подряд фиксируется снижения числа новых случаев COVID-19

03.07 / Финалист «Лидеров России» возглавил министерство в Нижегородской области

31.08 / Рубль снизился к доллару

06.08 / Помпео посетит Европу на фоне планов вывода войск США из Германии

10.08 / Гривна к доллару подорожала до 27,65 грн/$

08.07 / Трамп впервые проводит встречу с президентом Мексики

08.08 / “Батьківщина” на выборы мэра Киева выдвинула экс-министра по вопросам ЖКХ

29.06 / Американские разведчики не поверили в сообщениях СМИ о «сговоре» РФ с боевиками в Афганистане

22.08 / В Гвинейском заливе пираты атаковали судно под китайским флагом

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска