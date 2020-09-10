 

Двух сотрудников СБУ подозревают в разглашении гостайны

10.09.2020, 21:57, Новости дня

Прокуратура Киевской области сообщила о подозрении двум сотрудникам Службы безопасности Украины по факту разглашения гостайны. Об этом говорится на сайте прокуратуры.

По данным следствия, подозреваемые, имея допуск и доступ к государственной тайне, за вознаграждение передавали сведения СБУ по объектам оперативной заинтересованности оперативных подразделений, в том числе информацию о наличии контрразведывательных и оперативно-разыскных дел.

Подозрение СБУшникам объявили по ч. 2 ст. 28 и ч. 1 ст. 328 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от двух до пяти лет.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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