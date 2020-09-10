Зеленский сменил посла Украины в Израиле

10.09.2020, 21:57, Новости дня

10 сентября президент Украины Владимир Зеленский уволил посла в Израиле Геннадия Надоленко. Указ об этом опубликован на сайте президента.

Причины такого решения в документе не указаны.

Следующим указом глава государства назначил послом Украины в Израиле Евгения Корнийчука.

Накануне Зеленский в интервью израильскому изданию The Jerusalem Post назвал три приоритета в украино-израильских отношениях: восстановить ограниченные из-за эпидемии авиаперелеты между странами, усилить военное и разведывательное сотрудничество, а также расширить сотрудничество между компаниями и исследовательскими центрами Украины и Израиля.