 

Зеленский сменил посла Украины в Израиле

10.09.2020, 21:57, Новости дня

10 сентября президент Украины Владимир Зеленский уволил посла в Израиле Геннадия Надоленко. Указ об этом опубликован на сайте президента.

Причины такого решения в документе не указаны.

Следующим указом глава государства назначил послом Украины в Израиле Евгения Корнийчука.

Накануне Зеленский в интервью израильскому изданию The Jerusalem Post назвал три приоритета в украино-израильских отношениях: восстановить ограниченные из-за эпидемии авиаперелеты между странами, усилить военное и разведывательное сотрудничество, а также расширить сотрудничество между компаниями и исследовательскими центрами Украины и Израиля.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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