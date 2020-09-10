Митрополит Крымский и Симферопольский ПЦУ Климент посетил Балуха в реанимации

10.09.2020, 21:57, Новости дня

Митрополит Симферопольский и Крымский Православной Церкви Украины Климент посетил в больнице экс-узника Кремля Владимира Балуха, которого в ночь на 8 сентября избили неизвестные в столичном “Гидропарке”. Об этом сообщила в Facebook активистка Наталия Лютикова.

На видео в социальной сети Климент, который был общественным защитником Балуха, говорит, что после вмешательства руководства Министерства внутренних дел Украины и столичной власти ему удалось попасть к Балуху в реанимацию.

“Мы помолились, я надеюсь, что дальше Володя пойдет на поправку, все, что нужно, врачи сделали”, – сказал он.

Дякуємо дуже Рефат Чубаров, Ахтем Чийгоз, Yanina Sokolova, керівництву Нацполіції України та міста Києва та лікарям , що… Posted by Natalya Lyutikova on Neljapäev, 10. September 2020

Балуха избили в ночь на 8 сентября в Киеве. У него сломаны рука и ключица, также диагностирована тяжелая черепно-мозговая травма. Балуха доставили в больницу без сознания в полдень 8 сентября, вечером его прооперировали, рассказывала Геращенко. Утром 9 сентября стало известно, что бывший узник Кремля не приходил в сознание, его подключили к аппарату ИВЛ.

В полиции проинформировали, что у Балуха при госпитализации не нашли телефон и банковскую карту. Митрополит Симферопольский и Крымский ПЦУ Климент, который был общественным защитником Балуха, рассказал изданию “ГОРДОН”, что женщина, которая обнаружила Балуха в районе Гидропарка, нашла на месте происшествия также его телефон и сумку с личными вещами и документами.

Правоохранители квалифицировали случившееся как разбой. Офис президента потребовал быстрого и полного расследования, не исключив политическую версию нападения. В полиции позже сообщили, что нашли сумку, из которой “предварительно ничего не пропало”, правоохранители ищут свидетелей нападения.

Балух будет баллотироваться на местных выборах в Киевской области от “Европейской солидарности”.

Фермер Балух был задержан в аннексированном Россией Крыму после обыска в декабре 2016 года. Как утверждали в ФСБ, на чердаке его дома нашли патроны и тротиловые шашки. Адвокаты и правозащитники говорили, что Балух стал жертвой репрессий за свою проукраинскую позицию – из-за флага Украины, который был вывешен во дворе его дома.

В июле 2018 года по совокупности двух уголовных дел Балуха приговорили к пяти годам колонии общего режима и штрафу в размере 10 тыс. руб. (около 4 тыс. грн). В своем последнем слове украинец заявил о политическом мотиве преследования.

7 сентября 2019 года Балух вернулся в Украину в рамках украинско-российского обмена удерживаемыми лицами.