 

Литва признала Тихановскую избранным лидером Беларуси

10.09.2020, 21:57, Новости дня

Сейм Литвы признал белорусскую оппозиционерку Светлану Тихановскую избранным лидером Беларуси. Об этом говорится в соответствующей резолюции, опубликованной на сайте литовского парламента.

В документе литовские депутаты призывают международное сообщество поддержать требование избранного лидера Беларуси Тихановской и созданного по ее инициативе Координационного совета как единственных законных представителей белорусского народа для проведения новых, прозрачных и демократических парламентских и президентских выборов в стране.

Также Сейм призвал оценивать любые действия “незаконного лидера Беларуси Александра Лукашенко во внутренней и внешней политике, направленные на легитимацию его правления и заключение новых международных соглашений с Россией, ограничивающих суверенитет белорусского народа, как преступление против его народа – де-факто аннексию”.

Парламентарии Литвы считают, что необходимо требовать от РФ не вмешиваться во внутреннюю и внешнюю политику государства, “не поддерживать действия нелегитимного лидера Беларуси в попытках заключения новых трансграничных соглашений, ограничивающих суверенитет белорусского народа”.

Кроме того, Сейм считает, что против России и Лукашенко необходимо ввести дополнительные санкции за попытки незаконным путем ограничить суверенитет Беларуси против воли белорусского народа.

Также парламент Литвы призывает международное сообщество предлагать белорусам и его законным представителям различную политическую, экономическую, финансовую помощь, упрощения визового режима и другие меры помощи при проведении в стране новых, прозрачных и демократических выборов.

С 4-го по 8 августа в Беларуси проходило досрочное голосование на выборах президента, а 9 августа состоялось основное. На пост президента баллотировалось пять кандидатов. 14 августа ЦИК объявил окончательные итоги выборов президента. По официальным данным, победу одержал Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла Тихановская. Остальные кандидаты набрали менее 2%. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Выборы в Беларуси проходили без независимых международных наблюдателей. После закрытия избирательных участков 9 августа в нескольких городах начались протесты, которые длятся по сегодняшний день. К акциям присоединились трудовые коллективы крупнейших белорусских предприятий. Митингующие обвиняют власти в фальсификациях и требуют проведения новых выборов.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, в частности с использованием светошумовых гранат, резиновых пуль и водометов. Всего на акциях протеста задержали более 10 тыс. человек. По официальным данным, погибли четыре участника митингов.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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