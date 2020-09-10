 

Медики назвали пять продуктов для сжигания жира на животе

10.09.2020, 21:53, Разное

Медики назвали пять продуктов, позволяющих быстрее и эффективнее сжигать жир на животе. Содержащиеся в них вещества помогают уничтожить избыточное количество липидов в организме.
Эксперты рекомендуют бороться со скоплением жира в области живота и талии, поскольку отложения располагаются рядом с такими важными органами, как печень, желудок и кишечник. Если своевременно не привести фигуру в норму – могут возникнуть различные нарушения, вызывающие развитие воспалительных процессов.

Медицинские специалисты из Великобритании советуют включить в рацион несколько продуктов, помогающим избавиться от нежелательных отложений на теле. В список вошли яйца, которые являются хорошим источником белка. Они полезны тем, что сдерживают чувство голода и ограничивают переедание. Согласно результатам исследования, обнародованным в статье Journal of Obesity, регулярное потребление яиц на завтрак – надежная стратегия похудения. Участники работы, предпочитающие есть этот продукт на завтрак, смогли уменьшить окружность талии на 34% и избавиться от 65% лишнего веса.

Диетологи отмечают полезные свойства кокосового масла. Содержащиеся в продукте триглицериды способствуют стимуляции сжигания жира в зоне живота. Количество жира можно быстрее убрать также с помощью регулярного потребления малины. В ней много клетчатки, витаминов и ферментов энзимов. Последние помогают переводить клетки жировой ткани в энергию и улучшают работу пищеварительного тракта.

С помощью хумуса можно уменьшить размеры талии. К таким выводам пришли эксперты после проведения одного из исследований. Участники, потреблявшие продукты из богатого клетчаткой нута, уменьшили объем талии на 8%. Блюдо содержит аскорбиновую кислоту, токоферол, витамины группы В, цинк, кальций, марганец, железо. Еще один важный для сжигания жира продукт – сельдерей, являющийся источником пищевых волокон, кальция и витамина С. Благодаря такому жиросжигающему комплексу можно избавиться от лишних килограммов. Для получения эффективных результатов рекомендуется употреблять сок из растительного продукта незадолго до еды.



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