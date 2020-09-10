Ученые из США доказали разрушающее воздействие COVID-19 на головной мозг

10.09.2020, 21:53, Разное

Ученые, представляющие Йельский университет в США, смогли доказать, что COVID-19 разрушительно воздействует на состояние головного мозга пациентов. Вирус становится причиной гибели нейронов, ограничивая доступ к кислороду, информируется в The Independent.

Во время исследования эксперты выявили опасный вирус в главном органе ЦНС у пациента, скончавшегося от коронавирусной инфекции, а также внутри центральной нервной системы грызунов, которые были заражены COVID-19. Инфекция оказалась и в органоидах, представляющих собой трехмерные культуры имитирующих мозг нейронов. По сравнению с другими патогенами, такими как вирус Зика, COVID-19 провоцирует возникновение “тихой” инфекции. Последняя не вызывает иммунных реакций, способных очищать ткань мозга от поврежденных вирусом клеток.

Специалисты выяснили, что SARS-CoV-2 блокирует транспортировку кислорода к нейронам, а это становится причиной их гибели и уменьшения количества синапсов. Уменьшение связи между клетками нервной системы негативно отражается на когнитивных способностях. Сам патоген попадает с помощью рецептора АСЕ2 внутрь клеток мозга, что приводит к патологическим изменениям. В дальнейшем исследователи планируют определить, каким образом SARS-CoV-2 попадает в мозг. Предположительно, вирус может оказаться в нем, проникая через кровоток, глаза или обонятельную луковицу.