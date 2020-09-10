Перехват

10.09.2020, 21:45, Разное

А вот еще одна прослушка. Теперь — между Москвой и Минском.

Иллюстрация: Петр Саруханов / «Новая газета»

Народ Беларуси — за исключением немногих прикормленных, запуганных и повязанных кровавой порукой — диктатора ненавидит и терпеть не будет. Китай далеко, режиму не поможет. Венесуэла тоже, скорее всего, не выручит. Вся надежда — на РФ, на Путина. На днях самоизбранный президент прилетит в Москву, чтобы умолять о помощи и обсуждать условия поддержки. Его диалог с главой российского государства мог бы пройти следующим образом.

В. В.: Привет, Крепкий орешек! Наломал ты дров… С Европой вдрызг разосрался, свой народ обозлил.

А. Г. (запальчиво и как бы уверенно): С Европой — хрен с ней, Володя! Нам не впервой. А народец у меня в кулаке — будь спокоен! Полностью под контролем.

В. В. (продолжает, меланхолично): …А теперь вот хочешь и меня, и Россию в эту катавасию втянуть. У меня своих проблем хватает — чувака этого неудачно траванули, санкции новые грозят, рейтинг падает…

А. Г. (с наигранным энтузиазмом): Вот, вот, Володя, а тут — единое союзное государство, «Минск наш»! Рейтинг подскочит, как после Крыма!

В. В. (пристально глядя): Как после Крыма не будет, расклад не тот.

А. Г. (настойчиво, с умоляющими нотками): Да все равно, Володя, бери все — заводы, транзит нефтегазовый… Военные базы строй!

В. В. (не без ехидства): И под новые санкции, да? Для нас «Северный поток» поважнее твоих БелАЗов и даже военных баз. Тем более туда денег надо будет закачивать немерено.

А. Г. (с трагическим пафосом): Володя, понимаешь — если ты меня кинешь, и эта шваль захватит власть в Белоруссии, РФ будет следующая на очереди!!

В. В. (пожимая плечами): Не думаю — у нас все относительно спокойно, выборы нескоро. Вот если мы вас проглотим, то начнутся проблемы с протестами к западу от Смоленска… Как кто-то уже написал — это как подселить буйнопомешанного в палату к отмороженным (смеется).

А. Г. (сурово, глядя в пол): Владимир Владимирович, тогда вы потеряете Беларусь.

В. В. (непринужденно): Почему же потеряем? Белорусы к РФ пока относятся хорошо, не наши росгвардейцы их колошматят. Партнеры у нас там тоже есть — и это популярные ребята, в отличие от тебя. Бабарико «газпромовский», муж Тихановской приветствовал, кстати, в отличие от тебя, воссоединение Крыма с Россией… да ты же их сам «агентами Кремля» называл (улыбается).

А. Г. (в состоянии, близком к истерике): Володя, Володя — они же тебя предадут! Ускользнут к Европе!! Америке!!!

В. В. (спокойно, почти равнодушно): Чья бы корова мычала. Вспомни, Александр Григорьевич, как ты меня предавал, особенно в последнее время, — и с союзным государством, и с американской нефтью, и с этими парнями из ЧВК… Клянчил, шантажировал — и предавал. Короче, Саша: все, что я тебе могу предоставить, — это участок на Рублевке. Только не рядом со мной.

Артемий Троицкий

музыкальный критик