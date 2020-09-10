Предупредить гестационный диабет можно

10.09.2020, 21:30, Разное



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К сожалению, зачастую беременные женщины задумываются о гестационном диабете (или сахарном диабете беременных) только после того, как им ставят этот диагноз. Болезнь иногда проходит без последствий, ее можно контролировать. В то же время она несет множество рисков для здоровья будущего ребенка и самой матери. Разберемся, что можно делать, чтобы предупредить это заболевание.

Реальный риск

Диабет беременных – нередкое состояние. В 2017 году гестационным диабетом в РФ болели 4,5% беременных женщин. Но показатели постоянно растут: в 2016 году этот показатель был чуть более 3%. В различных регионах страны заболеваемость отличается: так, в 2017 году в Северо-Западном федеральном округе его диагностировали у 7% беременных. Считается, что гестационный диабет нередко не диагностируют в связи с ошибками лабораторных тестов.

Кому требуется профилактика диабета беременных

Заблаговременно подумать о профилактике гестационного диабета имеет смысл каждой женщине, которая планирует беременность. С одной стороны, эта болезнь может развиться без явных факторов риска. С другой стороны, важнейшие факторы риска могут не обнаруживать себя.

Гестационный диабет при беременности

В чём опасность гестационного сахарного диабета у беременных женщин? Узнайте, как этот вид диабета может повлиять на беременность и роды, какие у него симптомы, как вовремя диагностировать его и вылечить.

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Один из важнейших предвестников возможного диабета беременности – нарушение толерантности к глюкозе. При этом состоянии, которое обычно протекает бессимптомно, отмечается высокий уровень сахара в крови после еды или после специального лабораторного теста.

Британская система здравоохранения перечисляет следующие факторы риска гестационного диабета:

ожирение;

рождение ребенка с весом более 4,5 кг в результате предыдущей беременности;

гестационный диабет во время предыдущей беременности;

сахарный диабет у одного и родителей, братьев или сестер.

Также играет роль национальность. Гестационный диабет чаще развивается у людей азиатского, африканского, карибского и ближневосточного происхождения, вне зависимости от места рождения.

Что нужно делать во время планирования беременности

Перечисленные выше факторы риска считаются модифицируемыми, то есть, на них можно повлиять – они необязательно приводят к болезни. Поддержание нормальной массы тела, здоровая диета, физическая активность, отказ от курения существенно снижают риск болезни.

Обычно врачи не рекомендуют делать тест на толерантность к глюкозе до первых недель беременности. Специалисты ограничиваются рекомендациями, которые касаются здорового питания и массы тела. В Великобритании скрининг на гестационный диабет проводится на 9-12 неделе беременности. Российские клинические рекомендации не содержат информации о первичной профилактике. Однако китайские врачи в связи с распространенностью диабета в стране предлагают пройти его женщинам из групп риска как можно раньше во время планирования беременности.

Есть ли специальная диета?

Специальной диеты против гестационного диабета нет. Главное – рацион не должен приводить к сильному повышению уровня сахара в крови. Для этого можно следовать общим признакам здорового питания: есть больше овощей и фруктов, отдавать предпочтение цельным продуктам, а не переработанной пище. Может подойти средиземноморская диета или диета с преобладанием растительных продуктов. В рационе должно быть как можно меньше добавленного сахара, то есть того, который не содержится в продуктах от природы. Об этом рационе можно подробно расспросить диетолога или почитать в специализированных источниках.

Масса тела

У женщин с индексом массы тела (ИМТ) выше 30 (он утверждает об ожирении) риск гестационного диабета в три раза выше по сравнению с женщинами, у которых ИМТ 25 и ниже.

Индекс массы тела можно вычислить, разделив свой вес в килограммах на рост в метрах, возведенный в квадрат. Также его можно посчитать при помощи специальных калькуляторов, которые легко найти в интернете.

Что делать во время беременности

Основной метод профилактики гестационного диабета во время беременности – поддержание здорового образа жизни. В первую очередь он включает диету и физическую активность: в идеале, профилактика должна быть продолжением мероприятий, начатых до беременности.

Профилактическая диета во время беременности

При беременности может быть рекомендована средиземноморская диета. Важные продукты в рационе – фрукты, зеленые листовые овощи, рыба, мясо птицы, орехи. Ученые считают, что беременным женщинам следует получать консультации диетолога, чтобы лучше понимать паттерны здорового питания.

Упражнения во время беременности

Упражнения – эффективный метод контроля веса и улучшения метаболизма глюкозы. Крупный анализ показал, что они могут снижать риск диабета беременных на 28% по сравнению с показателями физически пассивных женщин. Можно заниматься как аэробными, так и силовыми упражнениями.

Наиболее распространенная рекомендация по поводу физической активности для беременных женщин – упражняться не менее 150 минут в неделю или 30 минут в день. Но перед началом регулярных занятий необходимо пройти врачебное обследование и получить разрешение.

Таким образом, хотя диабет беременных и не всегда можно предотвратить, существуют доступные инструменты для его профилактики.