Киев обвинил сепаратистов в срыве совместной инспекции в Донбассе

10.09.2020, 21:21, Новости дня

Украинская делегация в Трёхсторонней контактной группе (ТКГ) по Донбассу инициировала срочное заседание подгруппы по вопросам безопасности – после отмены совместной с ОБСЕ и пророссийскими сепаратистами инспекции позиций украинских военных.

Проверка в районе посёлка Шумы в Донецкой области была запланирована на два часа дня по местному времени 10 сентября. Но украинские власти инспекцию отменили, сославшись на дополнительные условия, которые выдвинула российская сторона и представители самопровозглашенных республик Донбасса. Эти требования в письме представителям ОБСЕ перечислил глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук.Агентство "РБК-Украина" пишет, что в его распоряжении есть копия этого письма. Агентство указало три требования: посещение новых точек, фото- и видеофиксация, а также подписание совместного протокола.

"Украинская делегация в ТГК считает, что упомянутые требования грубо нарушают достигнутые вчера договорённости", – отметил Леонид Кравчук.

Кроме того, штаб Операции объединённых сил украинских военных на востоке страны сообщил в четверг об обстреле сепаратистами украинских позиций возле посёлка Шумы примерно в то же время, на которое планировалась совместная с ОБСЕ встреча. "Такие действия противника свидетельствуют о том, что враг сознательно и целенаправленно идет не только нарушать договоренности, но и открыто провоцирует украинскую сторону", – подчеркивается в сообщении штаба правительственных сил.