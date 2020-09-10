Ричард Вайц: «Вашингтон делает то, что прежде делали Россия и Китай по отношению к США»

10.09.2020, 21:21, Новости дня

С июня Соединенные Штаты отозвали визы более чем 1000 китайских граждан в рамках программы, нацеленной на аспирантов и исследователей, которые, как считается, имеют связи с китайскими военными. Выступая в среду , исполняющий обязанности министра внутренней безопасности США Чад Вольф сказал, что «Китай задействовал все аспекты своей страны, включая экономику, военную мощь и дипломатическую мощь, демонстрируя неприятие западной либеральной демократии и постоянно возобновляя свое обязательство переделать мир и порядок по собственному авторитарному образцу».

В прокламации, выпущенной президентом Трампом в конце мая и введенной в действие с 1 июня, утверждается, что Китай «проводит широкомасштабную и хорошо финансируемую кампанию по получению чувствительных технологий и интеллектуальной собственности Соединенных Штатов, в частности, для модернизации вооруженных сил, Народно-освободительной армии Китая. Стремление КНР завладеть секретными технологиями и интеллектуальной собственностью Соединенных Штатов для модернизации своих вооруженных сил представляет собой угрозу для долгосрочной экономической жизнеспособности нашей страны, а также безопасности американского народа».

Госдепартамент США заявил, что отмена виз более чем 1000 китайских граждан «защищает национальную безопасность США, ограничивая возможности КНР использовать китайских аспирантов и исследователей в Соединенных Штатах для кражи технологий, интеллектуальной собственности и информации Соединенных Штатов».

Чад Вульф – исполняющий обязанности министра внутренней безопасности – в среду заявил, что Китай представляет угрозу не только для США, но и для всего мира и старается навязать свою авторитарную модель управления.

«Позвольте мне быть предельно ясным: Министерство внутренней безопасности играет и будет продолжать играть решающую роль в стратегическом подходе Соединенных Штатов к Китаю. Мы блокируем визы для некоторых китайских аспирантов и исследователей, связанных с китайской стратегией военного синтеза, чтобы они не воровали или каким-либо иным образом не присваивали конфиденциальные исследования», – отметил Вульф.

В свою очередь, Китай обвинил Вашингтон в «политическом преследовании и дискриминации по расовому признаку после отмены виз своим гражданам. В четверг министерство иностранных дел КНР сделало ответный шаг, заявив, что США должны «немедленно прекратить использовать все виды предлогов для ограничения и давления на китайских студентов в США без причины».

«Меры, принятые правительством США, явно ущемляют законные права и интересы китайских студентов в США. Это прямое политическое преследование и расовая дискриминация. Это серьезно нарушает права этих китайских студентов. Мы поддерживаем китайских студентов, обучающихся за границей, в защите их законных прав и интересов в соответствии с законом. Китай оставляет за собой право на дальнейший ответ по этому поводу», – заявил на брифинге официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь.

Ричард Вайц из Гудзоновского института (Richard Weitz, Hudson Institute) отмечает, что в последние несколько лет наблюдается тенденция по отказу выдачи виз.

«Похоже, что правительство США решило ограничить количество людей, которые, по их мнению, могут получить информацию или другие разведданные, что может нанести вред национальной безопасности США. Я это понимаю. Я имею в виду, что сейчас немного сложнее пригласить людей из России и Китая в США, например, на конференции, хотя, учитывая текущую ситуацию, это не имеет большого значения, потому что мы все равно не можем путешествовать. США просто следуют практике других стран, ограничивая выдачу виз некоторым людям по соображениям национальной безопасности, даже если это не традиционный шпионаж», – отметил эксперт.

Ричард Вайц добавил, что Пекин давно усложнил процедуру выдачи виз американским гражданам, особенно журналистам и аналитикам, которые специализируются на внутрикитайской политике.

«Нам, сотрудниками НПО, это усложняет задачу. Аналитические центры в Вашингтоне… часто принимают посетителей из России или Китая или сами часто ездят в эти страны. Но и Пекин, и Москва делают процесс получения виз более строгим», – пояснил он. – Вашингтон делает то, что ранее делали Россия и Китай по отношению к США».

Заместитель главы Южного командования вооруженными силами США генерал-лейтенант ВВС США Майкл Плен, выступая перед виртуальной аудиторией на ежегодной конференции издания Defense News, заявил, что растущее участие России и Китая в делах региона может иметь негативные последствия. Он сравнил их поведение с поведением транснациональных преступных организаций, с которыми Южному командованию приходится регулярно бороться.

«Если говорить о конкуренции великих держав, то Китай и Россия не ценят того, что ценят западные демократии. Они не дорожат теми принципами, которыми дорожим мы, и которые мы неуклонно защищаем с нашими партнерами. Китай и Россия процветают так же, как и транснациональные преступные организации, – на непрозрачных политических и деловых решениях. И они используют это в своих интересах», – констатировал Плен.

Ричард Вайц отмечает, что американские официальные лица в сфере национальной безопасности внимательно следят за действиями России и Китая в странах Латинской Америки.

«Очевидно, что деятельность Москвы и Пекина в Европе, Азии, Ближнем Востоке, Арктике – новая составляющая – вызывает наибольшую озабоченность. Латинская Америка, Африка, это тоже влияет на решения Южного командования вооруженными силами США. Оно следует указаниям, изложенным в Национальной стратегии безопасности США и Стратегии национальной обороны США, и применяют их на региональном уровне. Заявления Плена – прежде всего признак того, что США обращают внимание на происходящее, предупреждая правительства о неблагоприятных последствиях. Например, страна берет китайскую ссуду, чтобы построить свой порт, а затем 10 лет спустя обнаруживает, что Пекин теперь контролируют все перевозки».

По словам Плена, страны мира должны осторожно подходить к сотрудничеству с Москвой и Пекином, поскольку «бесплатные подарки могут оказаться небесплатными».

Госсекретарь США Майк Помпео в четверг призвал страны Юго-Восточной Азии противостоять запугиванию со стороны Китая и пересмотреть деловые отношения с его государственными компаниями.

Выступая с виртуальным обращением к министрам иностранных дел стран АСЕАН, Помпео заверил, что регион может рассчитывать на поддержку США.